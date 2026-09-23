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"Не завжди можна впізнати": Гросу розкрила, чому змінилося її обличчя

Христина Трохимчук
23 вересня 2026, 10:41
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Співачка вирішила раз і назавжди покласти край багаторічним дискусіям щодо її перевілення.
Як змінилася Аліна Гросу
Як змінилася Аліна Гросу / колаж: Главред, фото: instagram.com, Аліна Гросу

Ви дізнаєтеся:

  • Чи робила Аліна Гросу пластичні операції
  • Якими косметологічними процедурами користується артистка

Популярна виконавиця Аліна Гросу відверто прокоментувала постійні чутки про свої нібито візити до пластичних хірургів. В інтерв'ю OBOZ.UA 30-річна артистка запевнила, що ніколи не лягала під ніж і з обережністю ставиться навіть до доглядової косметології.

Співачка зізналася, що професійний догляд за шкірою у косметолога відкрила для себе зовсім недавно - перед вагітністю, а до цього обмежувалася лише стандартними чистками обличчя.

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"У мене не було жодних пластичних операцій. До косметологів я почала ходити вже в досить зрілому віці - у 30 років, якраз перед вагітністю. Та й то, я там усього боюся. Які конкретні докази від кого? Якийсь хірург сказав, що щось мені робив? Чи просто взяли мої фотографії у 8 років і порівняли з фотографіями у 16? Я можу вас переконати, що будь-яку людину не завжди можна впізнати з самого раннього дитинства. Просто люди змінюються, ось і все", - підкреслила Гросу.

Аліна Гросу
Аліна Гросу - пластичні операції / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Артистка не приховує, що приводом для пліток про "нове обличчя" часто стають її власні публікації в мережі. За словами Аліни, на сприйняття зовнішності сильно впливають правильно підібраний макіяж, ракурси та обробка кадрів.

"Я насамперед співачка, мені потрібно виходити на сцену, люди мають впізнавати мене і там, і в Instagram, а фільтри, фотошоп, макіяж - усе це так чи інакше змінює зовнішність. Можна просто подивитися на обличчя мого сина чи брата і зрозуміти, що, в принципі, нічого в мені кардинально не змінилося", - пояснила співачка.

Аліна Гросу
Аліна Гросу - як змінювалася / фото: instagram.com, Аліна Гросу

Примітно, що раніше фахівці сумнівалися у виключно природному походженні змін у зовнішності зірки. У 2025 році пластичний хірург Сергій Королюк висловив припущення, що артистка могла вдаватися до ринопластики, підтяжки та ін’єкцій філерів. Сама Аліна рішуче спростовує ці припущення і зазначає, що їй абсолютно нічого приховувати, а пишні форми - це виключно заслуга природи та материнства.

"Якби я робила пластику, чесно кажучи, я б із задоволенням про це розповіла, бо мені нема чого приховувати в цьому плані. А так можу тільки похвалитися: батьки передали мені непогані гени щодо грудей, крім того, вагітність теж зіграла свою роль - вони стали ще більш округлими. Хоча, якщо чесно, це мене, навпаки, більше напружує", - підсумувала знаменитість.

Аліна Гросу інфографіка
Аліна Гросу інфографіка / Інфографіка: Главред

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Валевська перенесла складну операцію на голосових зв’язках через виступ під час хвороби. Співачка вперше зв’язалася з шанувальниками після хірургічного втручання.

Також 28-річна зірка хітового серіалу "Перелітний птах" Афра Сарачоглу була затримана одразу після прибуття на батьківщину. Дізнавшись із преси про пильну увагу правоохоронних органів, актриса вирішила не ховатися й заздалегідь зробила офіційну заяву.

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Про персону: Аліна Гросу

Аліна Михайлівна Гросу – відома українська співачка.
Першим коханим Гросу був московський бізнесмен Олександр Комков, який влітку 2019 року став законним чоловіком артистки, але вже в грудні того ж року пара почала жити окремо, після чого розлучилася.
Наступним кавалером зірки став росіянин Роман Полянський, з яким вона розійшлася вже під час повномасштабного вторгнення.

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