Удари по РФ за допомогою Starlink: як Трамп відреагував на прохання Зеленського

Президент України порушив гостре питання під час зустрічі з Трампом.

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Трамп несподівано відповів на прохання Зеленського використати Starlink для ударів по Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, instagram.com/elonmusk

Коротко:

Зустріч Зеленського і Трампа пройшла "дуже добре"

У Нью-Йорку Київ порушив тему Starlink для ударів по цілях у РФ

Трамп переадресував це питання Ілону Маску

Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Дональдом Трампом порушив питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії. Президент США переадресував це прохання Ілону Маску. Про це з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляє кореспондент Newsmax Нана Саджая.

Атмосферу двосторонніх переговорів українська сторона оцінює як сприятливу.

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"Дуже добре. За тоном і сприйняттям - це було дуже позитивно", - описав хід зустрічі український високопоставлений чиновник.

Конкретних деталей щодо супутникової системи від американського лідера не пролунало - він фактично вивів цю тему за межі міждержавного діалогу.

"Українці також згадали про Starlink - про використання Starlink для ураження цілей на території Росії. На це президент США відповів: "Вам потрібно поговорити про це з Ілоном"", - розповіло джерело видання.

Готовність до енергетичного перемир’я

Паралельно з темою далекобійних можливостей українська делегація зафіксувала свою позицію щодо часткового припинення вогню. За словами співрозмовника Newsmax, Київ підтвердив готовність до перемир’я в енергетичній сфері.

Окремий напрямок переговорів - європейський. Увечері 22 вересня українські переговірники мали зустрітися з представниками країн E3 - Франції, Німеччини та Великої Британії. Темою розмови, за даними джерела, стали можливі кроки щодо деескалації та напрацювання ідей для Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які потім винесли б їх на обговорення з російською стороною.

Patriot: питання не на найближчу перспективу

Ще один пункт порядку денного стосувався оборонної промисловості. Сторони обговорювали ліцензування виробництва ракет для систем Patriot, однак швидкого результату тут не очікують - високопоставлений чиновник прямо назвав цю тему довгостроковою.

Переговори Зеленського і Трампа - новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.

Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Позиція Кремля з цього питання невідома.

Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.

Війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.

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Про джерело: Newsmax Newsmax - це американське новинне та медіавидання. Було засноване в 1998 році Крістофером Радді. Включає: веб-сайт (newsmax.com);

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