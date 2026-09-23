Удари по РФ за допомогою Starlink: як Трамп відреагував на прохання Зеленського

Коротко:
- Зустріч Зеленського і Трампа пройшла "дуже добре"
- У Нью-Йорку Київ порушив тему Starlink для ударів по цілях у РФ
- Трамп переадресував це питання Ілону Маску
Президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі з Дональдом Трампом порушив питання використання Starlink для ураження цілей на території Росії. Президент США переадресував це прохання Ілону Маску. Про це з посиланням на високопоставленого українського чиновника повідомляє кореспондент Newsmax Нана Саджая.
Атмосферу двосторонніх переговорів українська сторона оцінює як сприятливу.
"Дуже добре. За тоном і сприйняттям - це було дуже позитивно", - описав хід зустрічі український високопоставлений чиновник.
Конкретних деталей щодо супутникової системи від американського лідера не пролунало - він фактично вивів цю тему за межі міждержавного діалогу.
"Українці також згадали про Starlink - про використання Starlink для ураження цілей на території Росії. На це президент США відповів: "Вам потрібно поговорити про це з Ілоном"", - розповіло джерело видання.
Готовність до енергетичного перемир’я
Паралельно з темою далекобійних можливостей українська делегація зафіксувала свою позицію щодо часткового припинення вогню. За словами співрозмовника Newsmax, Київ підтвердив готовність до перемир’я в енергетичній сфері.
Окремий напрямок переговорів - європейський. Увечері 22 вересня українські переговірники мали зустрітися з представниками країн E3 - Франції, Німеччини та Великої Британії. Темою розмови, за даними джерела, стали можливі кроки щодо деескалації та напрацювання ідей для Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які потім винесли б їх на обговорення з російською стороною.
Patriot: питання не на найближчу перспективу
Ще один пункт порядку денного стосувався оборонної промисловості. Сторони обговорювали ліцензування виробництва ракет для систем Patriot, однак швидкого результату тут не очікують - високопоставлений чиновник прямо назвав цю тему довгостроковою.
Переговори Зеленського і Трампа - новини
Як писав Главред, президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський провели переговори в Нью-Йорку в рамках Генеральної Асамблеї ООН. За словами Зеленського, президент США заявив про намір зробити все можливе для завершення війни.
Україна готова до енергетичного перемир’я з Росією за однієї умови - припинення ударів по електромережах, системах опалення та водопостачання. Пропозицію Києва російській стороні передадуть Сполучені Штати. Позиція Кремля з цього питання невідома.
Під час зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа в Нью-Йорку вдалося досягти певного прогресу в питанні надання Україні ліцензії на виробництво ракет для систем ППО Patriot.
Війна Росії проти України завершиться не військовим розгромом однієї зі сторін, а домовленістю за столом переговорів - так окреслив перспективи бойових дій держсекретар США Марко Рубіо. За його оцінкою, переможців у цій війні не буде, тому її продовження позбавлене раціональної логіки.
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Про джерело: Newsmax
Newsmax - це американське новинне та медіавидання.
Було засноване в 1998 році Крістофером Радді.
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Зосереджується на політиці США, коментарях та думках, новинах з вираженою ідеологічною позицією.
Часто конкурує з іншими правими медіа (наприклад, Fox News).
Анонсувалося, що навесні 2026 року американський канал Newsmax вийде на український ринок. Мета – посилити інформаційний зв'язок між Києвом та Вашингтоном.
Закрита презентація відбулася у Києві наприкінці лютого 2026 року, на якій були присутні представники української влади, пише Детектор Медіа.
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