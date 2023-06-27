Росію "зачистять" від ядерної зброї: експерт про сценарій початку РФ атомної війни

Олександр Лукашенко намагається використовувати ядерну зброю РФ з метою шантажу, пояснив Ігор Ейдман.

https://glavred.net/world/rossiyu-zachistyat-ot-yadernogo-oruzhiya-ekspert-o-scenarii-nachala-rf-atomnoy-voyny-10481200.html Посилання скопійоване

Ігор Ейдман оцінив ймовірність застосування РФ ядерної зброї / Колаж фото УНІАН , ua.depositphotos.com, Ігор Ейдман

Російський соціолог, політолог, автор книг Ігор Ейдман прокоментував ймовірність застосування російської ядерної зброї з Білорусі, про перекидання якої заявив диктатор Володимир Путін.

"Нікого не буде хвилювати, звідки полетять ракети. Якщо застосовувати цю зброю - це значить почати ядерну війну. І, природно, ніхто не обмежиться тим, щоб знищити російські ракети в Білорусі - вони також будуть знищуватися і по всій території РФ", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Разом з тим експерт вважає, що Олександр Лукашенко теж намагається використовувати ядерну зброю, причому чужу, з метою ядерного шантажу.

відео дня

"Він реально боїться (тим більше, така інформація є), що в Україні полк Кастуся Калиновського і сотні білоруських добровольців в Польщі і в інших західних країнах допоможуть білорусам почати похід по звільненню Білорусі після поразки РФ. Тому він заздалегідь починає шантажувати ядерною зброєю. Мовляв, якщо що, я почну жбурляти чужі ядерні бомби. Тільки питання в тому, що контролю над ними він не отримає – він в будь-якому випадку залишиться у Росії, і ніякої незалежності тут у нього немає. У багатьох європейських країнах, в тому числі в Німеччині є американська ядерна зброя, але це не означає, що Німеччина стала ядерною державою. Те ж саме і з Білоруссю", — додав Ейдман.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

Раніше президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування агресором Росією ядерної зброї є "реальною". Він не виключив такого наказу з боку російського диктатора Путіна.

Глава Кремля Володимир Путін на економічному форумі в Санкт-Петербурзі сказав, що Москва "не збирається застосовувати ядерну зброю", але здатна задіяти весь свій арсенал озброєнь у разі, мовляв, "загрози російській державності"

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC заявив, що Путін боїться за своє життя і не застосує ядерну зброю.

Більше новин: