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"РФ хоче контролю": в ISW пояснили справжню мету розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

Альона Вороніна
26 травня 2023, 07:55 оновлено 26 травня, 07:59
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Також у США заявили, що не вбачають у цьому загрози ескалації, тому Штати не бачать жодних причин змінювати розташування власних ядерних сил.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, ядерное оружие РФ
В ISW пояснили справжню мету розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі/ сайт Кремля, "Кореспондент"

Угода про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території Білорусі, яку підписали дві держави 25 травня, спрямована на те, щоб країна-агресорка Росія закріпила свій фактичний військовий контроль над Білоруссю.

При цьому розгортання такої зброї в РБ навряд чи означатиме будь-яку ескалацію з боку Росії. До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Угоду про розміщення російської нестратегічної (тактичної) ядерної зброї в РБ підписали у Мінську 25 травня міністр оборони Росії Сергій Шойгу і міністр оборони Білорусі Віктор Хренін. Після цього Шойгу заявив, що РФ збереже фактичний контроль над такою зброєю після її розміщення в РБ. Він додав, що тепер білоруські літаки можуть нести ядерну зброю.

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При цьому Шойгу під час підписання угоди зазначив, що російські війська також розгорнуть у Білорусі додаткові військові контингенти. За його словами, це буде зроблено для того, щоб розвивати військову інфраструктуру, проводити спільні військові навчання і разом проводити розвідку біля кордонів так званої союзної держави.

"Розгортання тактичної ядерної зброї в Білорусі вимагає наявності значної військової інфраструктури, а також російського командування і контролю над елементами білоруських збройних сил. Кремль, ймовірно, має намір використовувати ці вимоги для подальшого підпорядкування білоруської сфери безпеки Росії", – зазначають в ISW.

У США не бачать загрози ескалації

У той же час у Білому домі заявили, що не бачать у домовленості між Росією та Білоруссю загрози ескалації. Про це сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу 25 травня, пише "Європейська правда". Також вона додала, що США продовжують стежити за ситуацією.

Жан-П’єр зазначила, що Сполучені Штати не бачать жодних причин для того, щоб змінювати розташування власних ядерних сил. Також вона наголосила, зараз немає ніяких ознак того, що РФ готується використати ядерну зброю з території РБ.

При цьому вона наголосила, що домовленості РФ і РФ про розміщення ядерної зброї в Білорусі – це "ще однин приклад ухвалення безвідповідальних і провокаційних рішень".

Нагадаємо, 25 травня Росія і Білорусь підписали угоду, яка передбачає розміщення на території білоруської держави російської тактичної ядерної зброї. Москва не передає, а лише розміщує озброєння на території республіки Білорусь і залишить за собою повний контроль над ядерним арсеналом, який буде розміщено в РБ.

Що відомо про хворобу Лукашенка

Нагадаємо, ЗМІ звернули увагу, що з Лукашенком щось не так, ще під час його візиту до Москви на парад, який країна-агресорка РФ організувала до 9 травня. Тоді Лукашенко не зміг пройти по площі з Путіним та іншими керівниками країн на покладання квітів. Натомість самопроголошеного президента Білорусі, на руках якого були помітні бинти, везли на електромобілі. Потім він швидко повернувся до Мінська.

Британське видання The Mirror після цього писало, що білоруського диктатора Олександра Лукашенка могли отруїти – в той момент, коли він перебував у столиці країни-агресора РФ, Москві, і з'явився на публіці разом з російським диктатором Володимиром Путіним.

Пізніше проект ВЧК-ОГПУ в Telegram з посиланням на інформоване джерело повідомляв, що Лукашенко, ймовірно, серйозно хворий, у нього можуть бути проблеми з ендокринною системою та кардіологічні захворювання.

У білоруських ЗМІ із посиланням на слова співрозмовника, близького до служби протоколу Лукашенка, повідомили, що самопроголошений президент Білорусі міг підхопити вірус. При цьому у виданні зазначають, що разом із Лукашенком хвороба підкосила також кількох осіб з його оточення.

Білоруський опозиціонер Павло Латушко із посиланням на джерела зазначає, що у самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, ймовірно, сильна вірусна інфекція. Анонімні джерела в Народному антикризовому управлінні розповіли, що конкретний діагноз Лукашенка – інфекційно-алергічний міокардит.

Дивіться відеоінтерв'ю Главреду, в якому Маломуж розповів, яку гру влаштував Лукашенко, щоб напряму не воювати проти України:

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