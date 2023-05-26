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Медведєв вибухнув погрозою Росії "завдати превентивного ядерного удару"

Андрій Ганчук
26 травня 2023, 12:10 оновлено 26 травня, 12:15
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Заступник Володимира Путіна в Радбезі агресора Росії Дмитро Медведєв злякався нібито ймовірності "передачі західним світом Україні ядерної зброї".
Медведєв Дмитро
Медведєв погрожує чи то Україні, чи то Заходу "ядерним ударом" / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Заступник голови Радбезу країни-агресора Росії Дмитро Медведєв заявив, що Захід нібито "може передати Україні і ядерну зброю". У такій ситуації, мовляв,"Москва повинна завдати превентивного ядерного удару".

Як повідомляють пропагандисти Life, Медведєв злякався, що Україні можуть надати не тільки бойову авіацію західного зразка, а й ядерну зброю.

За словами чиновника, в такому випадку, Росія, мовляв, "повинна буде наносити превентивний удар".

"Але тоді це означатиме, що буде приліт до них ракети з ядерним зарядом. Є незворотні закони війни. Якщо дійде до [постачань Україні] ядерної зброї, потрібно буде наносити превентивний удар", - вигадав Дмитро Медведєв, але не уточнив, по якому конкретному об'єкту або країні РФ погрожує завдати ядерного удару.

Пропагандистські погрози Медведєва

Російський чиновник Дмитро Медведєв вибухнув істерикою у відповідь на заяву президента Володимира Зеленського, який сказав, що керівники агресора РФ "точно своєю смертю не закінчать".

Медведєв абсурдно висловився на адресу Зеленського і раптом згадав про Гітлера.

Вирішив "відповісти" Медведєв і президенту Франції Еммануелю Макрону, який сказав, що поточна ситуація для Росії вже є геополітичною поразкою.

Медведєв образив Макрона, Францію, НАТО і сказав, що Альянс нібито "боїться РФ".

Також Медведєв "закликав" США, мовляв, "компенсувати збитки" за руйнування російськими окупаційними військами Маріуполя і Бахмута Донецької області. Нібито Штати повинні "виплатити гроші".

Дивіться відео про те, як Медведєв влаштувався у Кремлі:

Інші новини:

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