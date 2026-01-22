Рус
Україна, Росія та США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів

Ангеліна Підвисоцька
22 січня 2026, 17:26
Перша зустріч відбудеться в ОАЕ вже 23-24 січня.
Україна, Росія та США: Зеленський назвав дату тристоронніх мирних переговорів
Тристороння зустріч України, США та РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Україна, США і Росія проведуть тристоронню зустріч в ОАЕ. Вона відбудеться вже 23-24 січня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму.

Перед цим до Москви поїдуть американські представники.

"Насамперед так, американська команда поїде сьогодні до Москви. Вони чекали на нашу зустріч. І зараз вони поїдуть, і моя команда зустрінеться з американською командою. Думаю, буде перша тристороння зустріч в Еміратах завтра і післязавтра", – сказав він.

Президент України наголосив на тому, що це краще, ніж не мати діалогу взагалі.

Новина доповнюється...

новини США Володимир Зеленський Давос Всесвітній економічний форум у Давосі мирні переговори
