Російський Мі-8 розбився з усіма пасажирами в районі золотого рудника

Подія трапилася в районі золотого рудника Асача в Камчатському краї.

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Путінські ЗМІ пишуть, що на борту загинули "туристи" / Колаж Главреда. Фото: російські пабліки, Вікіпедія

Вертоліт Мі-8 росіян розбився в лісах Камчатки - у районі Асачинського золотого родовища. Усі члени екіпажу та пасажири загинули.

Вертоліт шукали добу. Повідомляють, що екіпаж напередодні не вийшов на зв'язок у встановлений час - він мав вилетіти з майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Ніколаєвка.

На борту перебували 19 туристів і 3 члени екіпажу.

відео дня

Тим часом пабліки оприлюднили фото і відео з місця аварії Мі-8. Від нього, судячи з кадрів, нічого не залишилося.

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У ніч на 1 вересня, під час масованої атаки безпілотників на російські регіони, було атаковано дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ. Крім цього, під ударами опинилися Тульська, Бєлгородська, Липецька, Воронезька, Курська і Брянська області.

До цього росіяни втратили ще один Мі-8 у районі окупованого Донецька.

Це не перший випадок авіакатастрофи за участю російських Мі-8 за останній рік. У лютому 2024 року зниклий вертоліт Росії Мі-8 розбився в Карелії. А 9 серпня СБУ збила ще один російський вертоліт FPV-дроном.

Асачинське родовище Росії. Що це таке? Асачинське родовище Росії є досить багатим золотим і срібним родовищем на Камчатці. Площа ділянки, на якій видобувають дорогоцінні метали, становить 10 кв. км. На сьогодні його запаси становлять 31 тонну золота і 258 тонни срібла. Рудник Асачинський розташований на території Єлизовського району. Родовище розташоване на відстані 160 км від Петропавловська-Камчатського, до селища Термальний - 135 км, а до узбережжя Тихого океану близько 40 км. За 30 км від території рудника розташована діюча Мутновська ГеоТЕС.

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