Російський Мі-8 розбився з усіма пасажирами в районі золотого рудника

Вертоліт Мі-8 росіян розбився в лісах Камчатки - у районі Асачинського золотого родовища. Усі члени екіпажу та пасажири загинули.
Вертоліт шукали добу. Повідомляють, що екіпаж напередодні не вийшов на зв'язок у встановлений час - він мав вилетіти з майданчика в районі вулкана Вачкажець на майданчик Ніколаєвка.
На борту перебували 19 туристів і 3 члени екіпажу.
Тим часом пабліки оприлюднили фото і відео з місця аварії Мі-8. Від нього, судячи з кадрів, нічого не залишилося.
Вибухи в росіян - останні новини
У ніч на 1 вересня, під час масованої атаки безпілотників на російські регіони, було атаковано дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ. Крім цього, під ударами опинилися Тульська, Бєлгородська, Липецька, Воронезька, Курська і Брянська області.
До цього росіяни втратили ще один Мі-8 у районі окупованого Донецька.
Це не перший випадок авіакатастрофи за участю російських Мі-8 за останній рік. У лютому 2024 року зниклий вертоліт Росії Мі-8 розбився в Карелії. А 9 серпня СБУ збила ще один російський вертоліт FPV-дроном.
Асачинське родовище Росії. Що це таке?
Асачинське родовище Росії є досить багатим золотим і срібним родовищем на Камчатці.
Площа ділянки, на якій видобувають дорогоцінні метали, становить 10 кв. км. На сьогодні його запаси становлять 31 тонну золота і 258 тонни срібла.
Рудник Асачинський розташований на території Єлизовського району. Родовище розташоване на відстані 160 км від Петропавловська-Камчатського, до селища Термальний - 135 км, а до узбережжя Тихого океану близько 40 км. За 30 км від території рудника розташована діюча Мутновська ГеоТЕС.
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