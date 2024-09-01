'Факел' над Москвою і понад 150 дронів: нові деталі масованого удару по Росії

В Росії скаржаться на атаку 158 дронів відразу по декількох регіонах та на масштабну пожежу на Московському нафтопереробному заводі.

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В Росії скаржаться на атаку понад 150 дронів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

У Росії триває пожежа на Московському нафтопереробному заводі після атаки дронів. Проте російська влада заявляє, що займання нібито спричинило не пряме влучання, а падіння уламків безпілотників. Про це повідомив мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі.

"Сили ППО збили ще один безпілотник, що летів на Москву. Після падіння він пошкодив окреме технічне приміщення Московського НПЗ", – повідомив Собянін.

Постраждалих немає, а пожежники вже працюють на місці.

відео дня

Собянін також зазначив, що російська ППО нібито збила 11 безпілотників, які прямували на Москву, хоча дрони продовжують кружляти над містом.

Дивіться відео з наслідками удару по Московському НПЗ:

Фото: скріншот

Тим часом російські Telegram-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляють про "факел" на НПЗ, що стався під час планових робіт зі спалювання палива. Однак сьогодні, після атаки дронів, пожежа стала сильнішою, стверджують очевидці.

ТАСС повідомляє, що пожежі на НПЗ у Капотні присвоєно максимальний рівень складності.

Крім того, російські пропагандистські ЗМІ заявляють, що для гасіння пожежі нібито було залучено авіацію, зокрема вертольоти.

Дивіться відео роботи пожежних вертольотів над Москвою:

Фото: скріншот

Водночас за даними російського Міноборони силами російського ППО нібито було знищено та перехоплено 158 БпЛА літакового типу.

Російське Міноборони заявляє, що силами ППО було нібито знищено та перехоплено 158 безпілотників. Зокрема, над Курською областю знищено 46 дронів, над Брянською — 34, над Воронезькою — 28, над Бєлгородською — 14, над Рязанською — 8, над Москвою — 2, над Московською областю — 7, над Калузькою областю — 5, над Липецькою — 4, над Тульською — 3, по 2 дрони в Тамбовській і Смоленській областях, і по одному в Орловській, Тверській та Іванівській областях.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари по Росії - що відомо про вибухи в Росії 1 вересня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 1 вересня, під час масованої атаки безпілотників на російські регіони, були атаковані дві ДРЕС у Московській і Тверській областях, а також Московський НПЗ. Окрім цього, під ударами опинилися Тульська, Білгородська, Липецька, Воронезька, Курська та Брянська області.

Ніч на 21 серпня для жителів Москви була дуже неспокійною. У столиці Росії було чутно вибухи, і місцеві жителі масово повідомляли про атаку дронів, яку згодом підтвердила влада. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в Подольському районі Московської області нібито відбили атаку безпілотників. За його словами, на Москву летіло 10 БпЛА, які вдалося збити російським ППО.

30 травня в Москві спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив площу в 4 тисячі квадратних метрів. Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що пожежа виникла у виробничо-складській будівлі, де знаходилися ємності з легкозаймистою рідиною. Для гасіння пожежі було залучено авіацію.

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