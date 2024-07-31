ЗСУ могли уразити Мі-8 РФ із 'трьохсотими', над Донецьком - величезний стовп диму

Є думка, що вертоліт могла збити російська ППО, яка працювала в той момент недалеко "по цілях".

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Росія продовжує зазнавати втрат в авіації / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Вікіпедія

Окупанти заявляють, що сьогодні, 31 липня, ними було втрачено Мі-8 у районі Донецька. У низці повідомлень пропагандистів стверджується, що гелікоптер перевозив поранених, а сама пташка була уражена дроном-перехоплювачем.

Інцидент стався сьогодні вдень під час відбиття атаки на військові об'єкти РФ у Донецьку. Падіння Мі-8 збіглося з роботою ППО противника. Тому навіть серед росіян виникли сумніви, що вертоліт, мовляв, могла збити їхня протиповітряна оборона.

Пожежа була зафіксована супутниками в Пролетарському районі міста.

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Однак більшість "воєнкорів" вважають, що "пташку" підбив дрон ЗСУ.

"На жаль, противник адаптується - і це не дуже хороші новини для нас. На борту були поранені бійці. І так - маячню про те, що вертоліт було збито нашою ППО, просили б залишити при собі", - пише один із пропагандистських ресурсів.

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Це може стати історичним досягненням

Як зазначає журналіст Юрій Бутусов, сам факт ураження такого засобу дроном, якщо він підтвердиться, може увійти в історію, оскільки БПЛА атакував фактично тилову авіацію противника.

"Якщо підтвердиться про дрон, то це історичне досягнення, гідне найвищих нагород України. Раніше українці неодноразово публікували відео невдалих спроб перехоплення гелікоптерів на лінії фронту, однак уперше заявлено перехоплення там, де ворог не очікував - на тиловому аеродромі", - підкреслив журналіст.

Втрати ВКС РФ під час війни - останні новини

Напередодні в ГУР розповіли подробиці удару по військових цілях на території країни-агресорки РФ. 24 липня на аеродромі "Кряж" у місті Самара згорів військовий багатоцільовий вертоліт Мі-8.

А кількома днями раніше, 21 липня 2024 року, у населеному пункті Томіліно під Москвою вогневої поразки зазнали ще два гелікоптери держави-агресорки - ударний Мі-28 і багатоцільовий Ка-226.

До слова, під час нічної атаки на Краснодарський край РФ російська ППО збила свій вертоліт. Російський КА-29 окупанти підняли в небо для протидії українським БЕК, по ньому вдарила одна з систем "Панцир".

Які втрати російських військ за два роки війни в Україні? У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія розгорнула 130 батальйонних тактичних груп - щонайменше 100 тис. окупантів. За даними британської розвідки, підтверджені втрати Росії включають понад 2700 танків і 5000 БМП і БТР. Ймовірно, загиблими та пораненими близько 350 000 осіб.

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