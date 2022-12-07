Путін "зібрався" довго воювати і відправив в Україну 150 тисяч нових окупантів

Директор агресора Росії Путін назвав, мовляв,"значущим результатом" окупаційний контроль Москви тільки над деякими територіями України.

Путін підозріло почеркав ручкою, коли згадав про захоплені Росією території України / Скріншот соцмережі

Російський директор Володимир Путін сказав, що розв'язана Росією війна проти України може затягнутися. Захоплення окупантами тільки деяких українських територій він вважав, мовляв,"значущим результатом". Також Путін зізнався, що вже 150 тисяч мобілізованих росіян відправили на фронт воювати проти ЗСУ в лавах загарбників.

Як повідомляє пропагандистське видання РИА Новости, глава Кремля Путін розповів про те, що в Росії в рамках так званої "часткової мобілізації" відправили воювати проти України вже 150 тисяч росіян.

За його словами, з них 77 тисяч вже перебувають у бойових підрозділах, решта, мовляв, "на других-третіх рубежах" або нібито "проходять підготовку".

"З 300 тис мобілізованих тільки 150 тис знаходяться в зоні спецоперації, з них 77 тис в бойових підрозділах, а решта - на других-третіх рубежах або проходять додаткову підготовку", - говорить голова РФ.

Також він додав, що ще 150 тисяч перебувають у навчальних центрах – це, мовляв, "бойовий резерв".

Крім того, Путін вважає, що війна Росії проти України може затягнутися. При цьому він упевнений – "цілі досягаються", все як завжди "йде за планом".

"Ну звичайно, це тривалий процес може бути, але потім ви згадали про те, що з'явилися нові території...але ось і такий, все-таки, значимий результат для Росії", - підкреслив Путін, підозріло почеркавши ручкою після слів про окупацію українських земель.

Нова хвиля мобілізації в Росії

В Інституті вивчення війни раніше заявили, що держава-агресор РФ готує нову хвилю мобілізації. Як вважають аналітики, нова хвиля, ймовірно, погіршить ситуацію і якість військ російських окупантів. Рівень підготовки нових окупантів буде низьким.

У Telegram-каналі Generall SVR повідомляли, що Путін, мовляв, готує загальну мобілізацію в Росії і воєнний стан на більшій частині території країни. Рішення він нібито прийняв через важку ситуацію для російських загарбників в Україні.

У Генштабі ЗСУ розповіли, що нова хвиля мобілізації в РФ може початися з 10 грудня. Причому окупанти мають намір мобілізувати і осіб, які живуть на захоплених територіях України.

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