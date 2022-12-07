Росія зазнає поразки на полі бою: у США пояснили, навіщо Путін поїхав на Кримський міст

Путін в умовах поразок своїх військ на війні проти України шукає можливості створити видимість так званих "перемог", вважає Нед Прайс.

Путін приїхав на Кримський міст з метою пропаганди - Держдеп США / Колаж соцмережі, УНІАН

Поїздка директора країни-агресора Росії Володимира Путіна на Кримський міст є спробою окупантів показати видимість "перемоги". Загарбники програють у війні проти України і тому вирішили включити пропаганду. Про це заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс.

Під час брифінгу він розповів про те, що візит Путіна до захопленого Крим на незаконно побудований Кримський міст пов'язаний зі спробою Москви показати "перемоги" в умовах, коли війська РФ програють на полі бою в Україні.

Як зазначив спікер Держдепу, директор агресора Росії Путін намагається показати нібито "успіх" в інформаційному просторі за допомогою пропаганди.

"Ясно, що це було воно, не більше того", - підкреслив Нед Прайс.

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Нагадаємо, 5 грудня керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін вирішив поїхати на Кримський міст.

Глава Кремля сам перебував за кермом автомобіля. Примітно, що Путін їхав за кермом авто преміум-класу Mercedes, а не машини з президентського кортежу або іншому автомобілі вітчизняної марки.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба потролив Путіна і зазначив, що якщо раніше керівник РФ збирався знищити українську державу, то тепер він радіє вже навіть поїздкам на незаконно побудований Кримському мості.

"Україна подбає про те, щоб вони (амбіції Путіна, - ред.) продовжували скорочуватися, поки не впишуться в кордони Росії", - підкреслив Кулеба.

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