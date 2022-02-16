Російські винищувачі тричі небезпечно наблизилися до літаків ВМС США / wikimedia.org User Rulexip

Літаки США і Росії пролетіли в небезпечній близькості один від одного кілька разів минулого тижня, це сталося над Середземним морем, повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання в Пентагоні, інциденти сталися в міжнародному повітряному просторі 11 та 12 лютого.

Видання повідомляє, що три російські винищувачі Су - 35 перетнули траєкторію польоту трьох американських літаків-розвідників P-8A. в один момент літаки двох країн опинилися на відстані 5 футів (1,5 метрах - ред.) один від одного.

Пентагон оцінив два інциденти як небезпечні, а третій - як непрофесійний.

"Ми передали через дипломатичні канали нашу стурбованість російським офіційним особам. Ніхто не постраждав, але подібні взаємодії могли б привести до невірних оцінок і помилок, що призвели б до небезпечних результатів", - заявив капітан ВМС США Майк Кафка.

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Відзначається, що це перші подібні інциденти за участю літаків США і Росії з 2020 року. Тоді американська сторона повідомляла, що два Су-35 здійснили небезпечне перехоплення патрульного літака P-8A Poseidon.

Можливе вторгнення Росії в Україну

12 лютого видання Spiegel повідомило з посиланням на дані ЦРУ і американських військових, що напад Росії на Україну може статися 16 лютого.

У Кремлі з іронією поставилися до інформації ЗМІ про можливе вторгнення Росії в Україну о третій годині ночі середи, 16 лютого. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков запропонував українцям "поставити будильники і самим переконатися".

15 лютого президент США Джо Байден виступив з терміновою заявою через агресію Росії. За його словами, біля кордонів України знаходяться близько 150 тис. військ у Росії та Білорусі. Загроза вторгнення зберігається. При цьому США готові рішуче реагувати на вторгнення в Україну. Байден додав, що якщо буде атака РФ, США введуть негайні санкції. Північний потік - 2 не буде запущений.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає "цілком можливим", що Росія здійснить акт агресії щодо України на цьому тижні. За його словами, президент РФ Володимир Путін зробив для цього "все необхідне".

Постійний представник Росії в Європейському Союзі Володимир Чижов заявив, що Росія не планує здійснювати вторгнення в Україну ні 16 лютого, ні в будь-який інший день.

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