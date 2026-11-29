Для цього необхідно відповідати вимогам, встановленим законодавством.

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У ПФУ пояснили, хто може отримувати більшу пенсію / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ключові факти:

Стандартна пенсія по інвалідності II групи становить 90%

Для III групи передбачена виплата в розмірі 50% пенсії за віком

Після звільнення пенсіонери можуть змінити спосіб розрахунку виплат

Українці з інвалідністю II та III груп за певних умов можуть отримувати пенсію в розмірі 100% пенсії за віком замість передбачених 90% або 50%. Для цього необхідно мати достатній страховий стаж і відповідати встановленим законодавством вимогам.

Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області.

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Як розраховується пенсія по інвалідності

Згідно зі статтею 33 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", розмір виплати залежить від встановленої групи інвалідності:

I група - 100 % пенсії за віком;

II група - 90 % пенсії за віком;

III група - 50 % пенсії за віком.

Однак для отримувачів пенсій по інвалідності II та III груп передбачена можливість більш вигідного розрахунку виплат.

Хто може отримувати 100% пенсії за віком

Особи з інвалідністю II групи, які не працюють, можуть обрати такий варіант розрахунку пенсії за наявності наступного страхового стажу залежно від віку, у якому їм вперше встановили інвалідність:

Вік встановлення інвалідності Стаж для жінок Стаж для чоловіків До 46 років включно 20 років 25 років До 48 років включно 21 рік 26 років До 50 років включно 22 роки 27 років До 53 років включно 23 роки 28 років До 56 років включно 24 роки 29 років До 59 років включно 25 років 30 років

Також претендувати на виплату в розмірі 100% пенсії за віком можуть непрацюючі громадяни, яким встановлено інвалідність II групи після досягнення пенсійного віку, та непрацюючі особи з інвалідністю III групи.

Для цього жінкам необхідно мати не менше 30 років страхового стажу, а чоловікам - 35 років.

Як перейти на вигідніший розмір пенсії

У ПФУ пояснили, що при призначенні пенсії особам, які не працюють, з інвалідністю II та III груп, які відповідають необхідним вимогам, обирається найбільш вигідний для пенсіонера варіант розрахунку.

Якщо отримувач пенсії по інвалідності звільнився або припинив діяльність, дохід від якої оподатковується єдиним соціальним внеском (ЄСВ), йому необхідно повідомити про це Пенсійний фонд.

Під час подання відомостей про звільнення пенсіонер може вказати у заяві бажання змінити спосіб розрахунку пенсійних виплат на більш вигідний.

Пенсії в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2027 року в Україні посиляться вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться не менше 34 років стажу. У 2028 році ця вимога становитиме 35 років.

Крім того, частина українців може отримувати меншу пенсію через неповні дані про стаж. Пропущені періоди роботи знижують коефіцієнт стажу, від якого залежить розмір виплати. Перевірити свої дані можна в сервісі "Пенсійний калькулятор" на порталі ПФУ.

Також окремим категоріям пенсіонерів у грудні нараховують доплати. Залежно від категорії доплата до пенсії становить до 4 213 грн або до 4 050 грн. Неоцифрований стаж при цьому не зникає, а документи про нього продовжують приймати.

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