Росія провалилася: у Британії відреагували на втечу окупантів з Херсона

Путін, Бен Уоллес / УНІАН, wikipedia

Міністр оборони Британії Бен Уоллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії".

Як написав міністр в Twitter, Кремль не досяг своїх цілей, а натомість отримав міжнародну ізоляцію та приниження.

"Анонсований Росією вихід з Херсона став черговим стратегічним провалом для них. У лютому Росія не змогла захопити жодну зі своїх великих цілей, крім Херсона", - підкреслив міністр.

За його словами, росіяни тепер повинні поставити собі питання, чому Москва розв'язала в Україні війну.

Воллес переконаний, що Україна і далі буде тиснути. У свою чергу, Великобританія і міжнародне співтовариство продовжать підтримувати Київ.

"У той час як ми вітаємо відступ (з Херсона – ред.) ніхто не буде недооцінювати триваючу загрозу, яку представляє Російська Федерація", — зазначив керівник британського Міноборони.

ВСУ увійшли до Херсона

Збройні Сили України 11 листопада увійшли до Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Місцеві жителі з радістю зустрічають ВСУ. В оперативному командуванні Південь сказали, що армії України в місті належить ще багато роботи.

У ГУР Міноборони України сказали, що Херсон повертається під контроль Києва.

У розвідці закликали окупантів здаватися, щоб уникнути загибелі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що російській окупаційній армії вдалося втекти з Правобережжя Херсонської області на лівий берег Дніпра.

За словами Арестовича, полонених виявилося мало. Втім, ЗСУ дісталося багато трофеїв.

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