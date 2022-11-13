Довіра до Путіна падає, через втрату Херсона у Кремлі посилюється розкол – ISW

Через втрату Херсона довіра до Путіна у КРемлі падає/ сайт Кремля, УНІАН

Через втрату Росією Херсона у Кремлі наростає ідеологічний розкол. Провійськові діячі все більше налаштовані проти російського диктатора Володимира Путіна, це тягне за собою зменшення довіри до російського президента з боку його прихильників.

Путіну все важче заспокоїти частину свого електорату через те, що російські окупанти нездатні досягти своїх максимальних цілей – повалити українську владу і захопити всю Україну. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Частина націоналістично налаштованих російських пропагандисти, наприклад, Володимир Соловйов, все частіше тиснуть на кремль вимогами не відступатися від їхніх початкових цілей в Україні. Соловйов навіть закликав проводити в РФ повну мобілізацію і звільнити некомпетентних чиновників після того, як російські загарбники втекли з Херсона.

Російському диктатору потрібно зберегти свою підтримку, тому він міг наказати деяким пропагандистам придушити критику виходу військових РФ з Херсона. В ISW зазначають, що в новинах на державних телеканалах в РФ применшують наслідки виходу з Херсона.

Крайні російські націоналісти втрачають довіру до Путіна, адже сумніваються у його відданості російській ідеології.

Звільнення Херсона

Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, які неприємні сюрпризи можуть чекати українські війська в Херсоні. Головними неприємними сюрпризами для ЗСУ будуть величезні заміновані окупантами міські простори.

Міністр оборони Британії Бен Уоллес назвав втечу окупаційних військ з Херсона "ще одним стратегічним провалом Росії". Він зазначив, що Кремль не досяг своїх цілей, а натомість отримав міжнародну ізоляцію та приниження.

Нагадаємо, Жданов зазначав, що після звільнення Херсон навряд чи стане безпечним містом – тепер напевно будуть артилерійські дуелі через Дніпро. Разом з тим військовий експерт звернув увагу на те, що після звільнення Херсон тепер стає прифронтовим містом.

Читайте також: