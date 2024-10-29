Росія під час "ядерних" тренувань використала Х-101: усі подробиці

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Російські окупанти використали крилаті ракети Х-101 під час тренувань стратегічної авіації, ідеться у повідомленні OSINT-спільноти Tracking.

Так звані ядерні навчання, за словами спостерігачів, пройшли з 21 по 26 жовтня у районах авіабаз "Оленья" та "Енгельс-2".

Ту-95МС були споряджені ракетами Х-101, зауважують вони.

Водночас спостерігачі не фіксували реальні пуски ракет під час цих тренувань. Інформація щодо цього відсутня.

Аналітики пообіцяли стежити за новими анонсованими Путіним тренуваннями стратегічних сил ядерного стримування.

Як писав Главред, Путін оголосив про проведення чергового тренування стратегічних сил стримування з практичними пусками балістичних і крилатих ракет. Водночас очільник країни-агресора пригрозив, що Росія й надалі "вдосконалюватиме всі компоненти ядерної тріади".

"Сьогодні ми проводимо чергове тренування стратегічних сил стримування. Відпрацюємо дії посадових осіб щодо застосування ядерної зброї з практичними пусками балістичних і крилатих ракет", - сказав Путін на нараді 29 жовтня.

Водночас, за даними ЗМІ, Росія провела випробування ракет на значну відстань у тисячі кілометрів, імітуючи масований ядерний удар у відповідь на нібито можливу атаку противника.

Слід зазначити, що репутацію Росії як "ядерної держави" підмочили невдалі пуски носія ядерної БЧ "Сармата". Ракета вибухнула не під час її пуску, а в шахті, залишивши величезний кратер і зруйнувавши частину випробувального майданчика.

Ядерний шантаж Кремля

29 лютого 2024 року президент країни-агресора РФ Володимир Путін під час звернення до російських Федеральних зборів продовжив лякати світ ядерною зброєю, стверджуючи, що їхні ядерні сили в повній готовності. Путін також оголосив про розробку нових озброєнь, таких як крилаті ракети "Буревісник" і система "Посейдон".

Також Путін погрожував країнам Заходу ракетним ударом у відповідь на їхній план розміщення військ в Україні. Він підкреслив, що Росія також має зброю, яка може вражати цілі на території Заходу, включно з ядерною. Ця загроза стала відповіддю на заяву президента Франції про можливе розміщення західних військ в Україні.

Своєю чергою лідер Франції Еммануель Макрон відповів на ядерні погрози Путіна, заявивши, що "недоречно погрожувати" французам, коли в них є ядерна зброя.

Тим часом заступник генсека НАТО Мірча Джоане вважає, що ядерні погрози російського диктатора Путіна базуються на психологічному залякуванні, а не на конкретних планах.