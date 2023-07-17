Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

РФ виступає проти подальшого продовження угоди і поінформувала про це турецьку та українську сторони, а також секретаріат ООН.

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Росія відмовляється продовжувати зернову угоду / Колаж Главред, фото pixabay

У Росії заявили, що "відкликають" гарантії безпеки судноплавства в Чорному морі. Як йдеться в заяві міністерства закордонних справ країни-агресора, РФ виходить зі спільного координаційного центру в Стамбулі через припинення "зернової угоди".

В РФ заявили, що нібито Захід не виконує "обіцяних домовленостей" в частині експорту російського аміаку, а також не перепідключає "Россельхозбанк" до системи SWIFT.

У країні-агресорі також придумали, що українське продовольство нібито вивозиться не в ті країни, а в держави з високим і вище середнього рівнями доходів, включаючи ЄС.

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Так, Росія виступає проти подальшого продовження угоди і поінформувала про це турецьку та українську сторони, а також Секретаріат ООН.

"Це означає відкликання гарантій безпеки судноплавства, згортання морського гуманітарного коридору, відновлення режиму тимчасово небезпечного району в північно-західній акваторії Чорного моря і розформування СКЦ в Стамбулі. Без участі Росії "Чорноморська ініціатива" припиняє своє функціонування з 18 липня", - сказано в заяві.

При цьому в Росії допускають відновлення "зернового коридору".

"Якщо ж у західних столицях реально дорожать "Чорноморською ініціативою", то нехай серйозно задумаються над виконанням своїх зобов'язань і реальним вилученням з-під санкцій російських добрив і продовольства. Тільки при отриманні конкретних результатів, а не обіцянок і запевнень, Росія буде готова розглянути відновлення "угоди", - додають в МЗС країни-агресора.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

Припинення зернової угоди - що відомо

17 липня прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що домовленості щодо "зернового договору" фактично припинені.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що російський диктатор Володимир Путін хоче, щоб угода тривала. Він планує обговорити ініціативу на зустрічі з диктатором у серпні.

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