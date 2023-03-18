Україна не пішла на ультиматум РФ: "зернову угоду" продовжили на чотири місяці

Реджеп Таїп Ердоган заявив про продовження угоди з експорту українського зерна.

Зернову угоду продовжено / Facebook/oleksandr.kubrakov

Угода щодо "зернової ініціативи" була продовжена ще на чотири місяці, повідомив віцепрем'єр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до цього дня 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - написав Кубраков в Facebook.

Водночас міністр зазначив, що головним викликом є прискорення інспекційних перевірок у Туреччині.

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"Це дозволить світу отримати ще більше української агропродукції. Також продовжуємо роботу по приєднанню до зернової ініціативи портів Миколаївської області і розширенню номенклатури вантажів", — вказав він.

Позиція Туреччини

Своєю чергою президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час виступу в місті Чанаккале зазначив, що Чорноморська зернова ініціатива, яка покликана доставляти українське продовольство в інші країни світу під час війни, продовжена, повідомляє Sky News.

"Термін дії угоди для "зеленого коридору" закінчувався сьогодні. В результаті наших переговорів з обома сторонами, ми забезпечили продовження цієї угоди", — заявив Ердоган.

Водночас президент Туреччини не розкрив деталей щодо тривалості продовження цієї Угоди.

Як відомо, Росія раніше виступала за продовження терміну дії угоди лише на 60 днів, коли Україна наполягала на 120-денному період.

Що відомо про зернову угоду

22 липня 2022 року Україна та Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. Документами передбачено вивезення продукції з портів "Чорноморськ", "Одеса" і "Південний" і створення безпечних маршрутів.

17 листопада стало відомо про продовження "зернової ініціативи" ще на 120 днів. ООН і Туреччина залишилися гарантами реалізації цієї ініціативи.

13 березня в Росії заявили, що "зернову угоду" буде продовжено на 60 днів, замість 120, в Україні на це згоду не дали.

Росія заявляла про свій вихід з "зернової угоди" нібито через "атаку України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою безпілотників".

Після цього в Міноборони Росії відзначили, що таке рішення було прийнято після того, як нібито "з'ясувалося, що дрони для атаки на Севастопольську бухту запускали з морської акваторії зони безпеки "зернового коридору" в Чорному морі".

30 жовтня глава Міністерства інфораструктури Олександр Кубраков повідомив, що дія "зернового коридору" заблокована Росією. За його даними, судно Ikaria Angel з 40 тис тонн зерна для Ефіопії в рамках Всесвітньої продовольчої програми ООН не змогло в неділю вийти з українського порту, як планувалося, через дії Росії.

Пізніше стало відомо, що рух 218 суден фактично заблоковані через відсутність дозволу від спільного координаційного центру на проходження безпечним коридором та проведення інспекцій.

ООН і Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. У понеділок з портів "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" вийшли 12 суден з 355 тисячами тонн агропродукції в країни Африки, Азії та Європи, незважаючи на відмова РФ від зернової угоди.

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