'Загорілись паливний та зерновий термінали': Росія атакувала Одещину

Російські окупанти у ніч на 11 липня запустили дрони по зерновому терміналу в Одеській області.

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В Одесі окупанти поцілили по зернових терміналах / колаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

В Офісі Генерального прокурора повідомили про наслідки нічної атаки росіян дронами на Одеську область.

Як повідомили прокурори у Telegram, що російські терористи у ніч проти 11 липня запустили іранські дрони по зерновому терміналу в Одеській області.

Через обстріли загорілися два припортові термінали - зерновий та паливний. Окупанти пошкодили обладнання та проїжджі частини біля терміналу та резервуарів. Пожежу оперативно ліквідували.

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"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Атаки по Одесі

Нагадаємо, що РФ атакувала Одесу, вночі в місті пролунали вибухи. У ніч на 26 червня після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування РФ крилатих ракет "Калібр" в Одесі прогриміли вибухи.

Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі. Російські окупаційні війська спробували атакувати дронами-камікадзе Shahed-136/131 Одеську область. Захисники знищили всі 13 запущених ворогом "Шахедів".

В Одесі від російської атаки загинуло подружжя із Бахмута. Вибуховою хвилею вбило Юлію та Юрія Антоненко з міста Бахмут, які переїхали до Одеси, рятуючись від війни.

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