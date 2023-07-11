'Загорілись паливний та зерновий термінали': Росія атакувала Одещину

В Офісі Генерального прокурора повідомили про наслідки нічної атаки росіян дронами на Одеську область.
Як повідомили прокурори у Telegram, що російські терористи у ніч проти 11 липня запустили іранські дрони по зерновому терміналу в Одеській області.
Через обстріли загорілися два припортові термінали - зерновий та паливний. Окупанти пошкодили обладнання та проїжджі частини біля терміналу та резервуарів. Пожежу оперативно ліквідували.
"За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Атаки по Одесі
Нагадаємо, що РФ атакувала Одесу, вночі в місті пролунали вибухи. У ніч на 26 червня після оголошення повітряної тривоги через загрозу застосування РФ крилатих ракет "Калібр" в Одесі прогриміли вибухи.
Вибухи гриміли в Одесі, Харкові, Кривому Розі. Російські окупаційні війська спробували атакувати дронами-камікадзе Shahed-136/131 Одеську область. Захисники знищили всі 13 запущених ворогом "Шахедів".
В Одесі від російської атаки загинуло подружжя із Бахмута. Вибуховою хвилею вбило Юлію та Юрія Антоненко з міста Бахмут, які переїхали до Одеси, рятуючись від війни.
Більше цікавих новин: