Ердоган розкрив, що Путін погодився на продовження зернової угоди -  AFР

У ЗМІ повідомляють, що Путін погодився на продовження зернової угоди.

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Путін погодився на продовження зернової угоди / колаж: Главред, фото: сайт Кремля

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що російський диктатор Володимир Путін погодився на продовження зернової угоди.

За даними AFP, 14 липня турецький президент Ердоган заявив, що погодив із президентом Росії продовження угоди, яка дозволяє експорт українського зерна Чорним морем.

Як повідомили у Reuters, виступаючи перед журналістами, Ердоган сказав, що угода буде продовжена з нинішнього кінцевого терміну 17 липня в результаті зусиль ООН та Туреччини. Європейська комісія допомагає ООН та Туреччині у спробах продовжити зернову угоду та готова "вивчити всі рішення", заявили у ЄС днем раніше.

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Президент Туреччини про війну в Україні

Нагадаємо, що Ердоган наголосив, що закінчення війни миром посприяє вступу України до НАТО. Влада Туреччини достатньою мірою вірить у спрощення вступу України до НАТО, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Ердоган розповів, як повернулися командири Азова в Україну. Ердоган підкреслив, що Туреччина надала їм притулок для виконання російсько-української домовленості.

Ердоган зідзвонився з Путіним через війну і заговорив про переговори з Україною . Президент Туреччини зазначив, що Анкара надає значення якнайшвидшому припиненню бойових дій між РФ і Україною шляхом переговорів

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