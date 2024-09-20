Росіяни замінували дамби: Світан розкрив новий цинічний план окупантів

Росіяни користуються підривами дамб і при цьому їх зовсім не цікавить екологія - Світан попередив про наслідки.

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Світан заявив про замінування дамб / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Речник ОТУ "Харків" повідомив, що росіяни замінували дамби в Бєлгородській області. Це можна розцінити як "закладку" на майбутнє. Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, якщо, наприклад, ситуація різко зміниться і росіянам доведеться підривати дамби, щоб загальмувати просування Сил оборони України.

Світан також нагадав, що Каховська ГЕС - це один з таких яскравих прикладів, коли у нас була готовність рухатися на лівий берег. Росіяни, розуміючи, що не витримають цей тиск, підірвали Каховську ГЕС і скинули воду. Як наслідок, форсування було зупинено.

"Тобто росіяни користуються підривами дамб і при цьому їх зовсім не цікавить екологія чи пізніше відновлення. Вони отримують миттєвий ефект, який все ж важливий при просуванні. Замінувавши дамби, росіяни будуть їх підривати, не думаючи про наслідки. Вони виконують задачу, яка важлива на цю мить", - заявив військовий експерт для 24 каналу. відео дня

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Удару ЗСУ по Торопці

За словами Світана, на такій базі мало перебувати приблизно 1,5-2 роти обслуговуючого персоналу.

"База обслуговується, база охороняється, тому тут всі військовослужбовці - легальні воєнні цілі під знищення дальніми засобами ураження", - наголосив військовий експерт.

Роман Світан спронозував, що скоріш за все, горіти там буде ще з тиждень.

Нагадаємо, що у ЗСУ заявили, що РФ готує нову провокацію і замінувала дамби. Російські війська, ймовірно, готують нову провокацію проти України на території Білгородської області. Для цього, ворог замінував дамби, щоб у зручний момент звинуватити Україну.

Після катастрофи на Каховській ГЕС екологи виступають проти її відновлення. Еколог зазначив, що в Голландії, Німеччині та США з середини ХХ століття почала працювати програма дедамбізації. В Україні водосховищами залито втричі більше родючих земель.

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