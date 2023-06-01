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Коаліція винищувачів і Patriot для України: Зеленський бере участь у саміті в Молдові

Альона Вороніна
1 червня 2023, 10:08 оновлено 1 червня, 10:40
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Очікується, що на саміт прибудуть майже пів сотні європейських президентів і голів урядів.
Коаліція винищувачів і Patriot для України: Зеленський бере участь у саміті в Молдові
Зеленський прибув на саміт у Молдові/ Фото ілюстративне: Instagram В. Зеленский

Президент України Володимир Зеленський бере участь у саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Молдові.

Участь у саміті, як очікується, візьмуть пів сотні європейських президентів і голів урядів. Як повідомив Зеленський у Telegram, у нього заплановано багато двосторонніх зустрічей, під час яких говоритимуть, зокрема, про коаліцію винищувачів і зенітно-ракетних комплексів Patriot для України.

"Сьогодні працюємо у Молдові. Участь у саміті Європейської політичної спільноти. Багато двосторонніх зустрічей. Розвиваємо коаліцію винищувачів та пропонуємо коаліцію "Петріотів". ЄС, НАТО, формула миру. Усе для захисту нашого майбутнього", – написав президент України.

відео дня
Зеленский
Зеленський бере участь у саміті в Молдові/ скрін

Як повідомляє "Європейська правда", Зеленський уже прибув на саміт у Молдові і зустрівся з президентом Молдови Майєю Санду.

Зазначається, що персональну участь лідера України у цьому саміті офіційно не підтверджували до останнього у цілях безпеки. У МВС Молдови заявляли, що інформація про те, чи братиме Зеленський особисту участь у заході, повинна бути засекречена для безпеки українського лідера.

Зеленский
Зеленський прибув на саміт у Молдові/ скрін

Дивіться відео, як Зеленський прибув на саміт у Молдові:

Це вже друга зустріч Європейської політичної спільноти. На цьому заході обговорюватимуть спільні зусилля заради миру в контексті війни в Україні та пов'язані із нею кризи, захист демократії, зміцнення енергетичної безпеки та стійкість європейських держав.

Війна в Україні

У ніч на 1 червня російські окупанти завдали ракетного удару по Києву. Близько 03:00 в столиці оголосили повітряну тривогу і майже одразу почали звучати вибухи. Сили ППО збили всі цілі, але є жертви та руйнування у кількох районах. Загинули три людини, серед яких 9-річна дитина.

Киянин, дружина якого загинула під час цього ракетного удару, розповів, що трагедія сталася біля укриття, куди побігли люди після оголошення повітряної тривоги, але там було закрито. Ярослав пішов на інший бік будівлі, щоб попросити відкрити двері, і в цей момент впали уламки збитої ракети. Дитина Ярослава вижила, а дружина загинула.

Нагадаємо, блогер і колишній радник Офісу президента Олексій Арестович спрогнозував, що розв'язана агресором Росією війна проти України може закінчитися в лютому 2024 року. На той час російські окупаційні війська втратять можливість проводити навіть оборонні операції. ЗСУ вийдуть на кордони 1991 року, проте ворог може і надалі атакувати ракетами та дронами зі своєї території.

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