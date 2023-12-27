'Путін не зупиниться': президент Молдови попередила про загрозу для всього світу

Президент Молдови Майя Санду впевнена, що якщо Путіна не зупинити, він продовжить свою агресію.

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Майя Санду закликала до підтримки України / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот YouTube

Російський диктатор Володимир Путін не зупиниться в Україні самостійно, його можна зупинити лише зусиллями міжнародного співтовариства. Про це сказала президент Молдови Майя Санду, повідомило видання Point.md.

"Усі мають розуміти, що Путін не зупиниться, якщо його не зупинять, а якщо Путіна не зупинити, ціна для всіх буде набагато вищою. Звичайно, Україна приносить вищу жертву", - заявила вона.

На думку Санду, ситуація в Україні потребує вжиття рішучих заходів. Вона переконана, що необхідно активно допомагати Україні. Якщо Кремль не зупинити, то всім доведеться понести набагато вищі витрати.

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"Щоразу, коли в мене є можливість, я говорю про необхідність підтримати Україну", - сказала вона.

Санду підкреслила, що підтримка України та перемога у війні в інтересах не лише самої країни, але й демократичного світу загалом. Молдова також намагається допомогти українським саперам та надає гуманітарну підтримку біженцям з України, що перебувають на її території.

Підтримка України

Нагадаємо, Україну чекає складна зима у 2024 році, оскільки рівень військової допомоги суттєво знизився. Президент Зеленський закликав країни-партнери якомога швидше виділити додаткову зброю та боєприпаси, щоб запобігти більшій кількості жертв.

Також Україна намагається зберегти підтримку своїх союзників, але шанси Путіна у війні в Україні зростають через послаблення підтримки Заходу. Крім цього, участь Путіна у майбутніх виборах погіршує ситуацію, за його словами України не має майбутього.

Як повідомляв Главред, чеський президент Петр Павел продовжує підтримувати Україну, незважаючи на критику з боку політиків та громадян. Він застерігає, що Росія не дотримується міжнародного права та намагається розширити свій вплив поза свої кордони шляхом агресії.

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