Росія привела в боєготовність свої ядерні сили

Росія перевела свої ядерні сили в режим бойової готовності / Reuters

Російська Федерація, яка веде окупаційну операцію зі спроби військового захоплення України, привела в боєготовність свої ядерні сили. Пункти управління ракетних військ працюють у посиленому складі. Відповідну інформацію міністр оборони Сергій Шойгу доповів главі держави Володимиру Путіну.

Як повідомляє контрольоване офіційною Москвою ЗМІ РИА Новости, Шойгу доповів Путіну про те, що чергові зміни пунктів управління ракетних військ проводять своє бойове чергування в посиленому режимі.

"Шойгу доповів Путіну, що відповідно до його наказу чергові зміни пунктів управління ракетних військ стратегічного призначення, Північного і Тихоокеанського флотів, командування дальньої авіації приступили до несення бойового чергування посиленим складом", - підкреслюється в повідомленні.

Нагадаємо, президент РФ Путін звинуватив Захід у, мовляв,"недружніх діях" у вигляді санкцій, які світ впроваджує проти Москви через військовий напад на Україну. Він віддав наказ "перевести стратегічні сили стримування в особливий режим чергування". Йдеться про загрозу застосування ядерної зброї.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович зробив заяву про те, що Путін навряд чи застосує ядерну зброю проти України. Йому самому невигідно йти на такий сценарій проти народу, який він прагне окупувати.