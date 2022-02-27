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"Не зламаємося і не здамося": Арестович відповів на загрозу Путіна ядерною зброєю Україні

27 лютого 2022, 21:09

Путін забезпечив блискучий успіх - але не для себе, а для України та ЗСУ, сказав Олексій Арестович.

Арестович
Путін не застосує ядерну зброю проти України - Арестович / УНІАН

Російський президент Володимир Путін не зможе застосувати ядерну зброю проти України. У такій ситуації вся європейська частина Росії та Білорусі стануть непридатними для життя. Оточення глави Кремля також не погодиться з таким сценарієм, а самому Путіну не вигідно наносити ядерний удар по народу, який він хотів би окупувати. Українська держава не боїться Москву, а сам глава Кремля вже забезпечив успіх для нашого народу. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

У своєму Facebook він написав про те, що якщо Росія ризикне завдати ядерного удару по Україні, європейська частина російської території і Білорусь стануть непридатними для подальшої життєдіяльності, причому на багато років.

"Якщо нанести один удар, очікуючи, що ми зламаємося і здамося, то ж не зламаємося і не здамося", - вважає Арестович.

За його словами, проти такого сценарію виступить і оточення Путіна.

"Здається мені, що навіть у випадку такої команди, в цьому ланцюжку де-небудь відбудеться збій. Бо виконавці дуже чітко розуміють, що піде за виконанням такого наказу - а саме - піде відповідь тих, хто сам володіє ядерною зброєю на дії маніяка", - додав чиновник.

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Крім того, Москва не завдасть удару тому, що Путін хоче окупувати Україну і правити нею. Він прагне показати, що є божевільним, але це не так. Причому українська держава його не боїться, а всі дії Кремля, скоріш, чудово згуртували армію і народ.

"Путіну потрібна Україна. Після застосування ядерної зброї - технічно неможливо правити народом, який це на собі випробував. Особливо - таким народом. Як наш. Містер Путін - далеко не божевільний. Але він хоче, щоб ми подумали, що він божевільний. Не боїмося. Просто він сподівався на швидкий і блискучий успіх. І він його отримав. Правда, не для себе, а - України, її народу і армії. Буває", - підкреслив Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше глава РФ Володимир Путін звинуватив Захід у нібито "недружніх діях" у вигляді санкцій, які цивілізований світ запроваджуватиме проти Москви через військовий напад на Україну. Він віддав наказ "перевести стратегічні сили стримування в особливий режим чергування". Фактично йдеться про загрозу застосування ядерної зброї.

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