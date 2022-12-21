Росія після Нового року змириться зі звільненням Криму та інших територій України - Рустамзаде

У військ РФ немає вогневого переваги на жодному з напрямків, до лютого ситуація буде ще гірше, вважає військовий експерт Агіль Рустамзаде.

У Росії не буде артилерії і боєприпасів, щоб воювати проти України - експерт / Колаж УНІАН, Посольство США в Україні

Росія після Нового року і в наприкінці лютого може опинитися в абсолютно новій для себе реальності. Ситуація призведе до втрати окупованого Криму та інших захоплених територій України. У російських військ, які вже зараз ніде не можуть проводити масштабні наступальні дії, виникнуть серйозні проблеми з артилерією. Про це заявив азербайджанський військовий експерт Агіль Рустамзаде.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що в 2023-му році РФ зіткнеться з новою реальністю. Втрата окупованого Криму через проблеми буде сприйнята абсолютно спокійно.

"Для Росії після Нового року і наприкінці лютого настане реальність, коли їй буде не до втрати Криму. Будуть зовсім інші проблеми і турботи. Так, вони спокійно переварять звільнення Криму. Тому я і кажу, що потрібно, щоб працювали всі інструменти. Якщо вдасться виснажити всі їхні запаси озброєнь і дуже сильно стиснути економічні можливості, в лютому РФ зануриться в зовсім іншу реальність", - зазначив Рустамзаде.

За його словами, проблема для Москви полягатиме в дефіциті артилерії і боєприпасів. У ситуації, коли війська не зможуть вести війну, російська держава з готовністю віддасть окупований Крим та інші захоплені українські території.

"У армії Росії не буде артилерії, снарядів, щоб воювати на полі бою. Ось вам реальність, і вона вже вимальовується. Росіяни на лінії фронту в 1 000 кілометрів ніде не можуть вести наступальні дії. На жодному з напрямків у них немає над вами вогневої переваги. До лютого ситуація буде ще гіршою. В умовах, коли в армії немає боєприпасів для продовження війни, у Росії будуть готові до втрати Криму та інших окупованих територій", - підкреслив Агіль Рустамзаде.

Повернення Криму до України

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше заявив, що армії України, щоб дійти до адмінкордонів із захопленим Кримом, потрібно буде просунутися на 84 кілометри до Мелітополя і взяти під вогневий контроль сухопутний коридор і Перекопський перешийок.

У ГУР Міноборони України розповіли, що окупант Росія побоюється висадки десанту ЗСУ в захопленому Криму і підсилює берегову лінію.

Росіяни риють траншеї і будують укріплення в надії зупинити українську бронетехніку.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Путін зможе залишитися при владі в РФ навіть у тому випадку, якщо Росія втратить захоплений Крим. На думку експерта, пропаганда піднесе звільнення півострова Україною як "перемогу Москви над НАТО і Україною" з, мовляв, збереженням російських кордонів.

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