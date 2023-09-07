"Росія отримає кілька образливих стусанів": Невзоров розповів про парад ганьби в РФ

"Інтерпол" втомився від здирництва РФ, а також необхідності якось реагувати на запити кремлівської диктатури та від хамства на адресу МКС, каже Невзоров.

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Невзоров розповів про парад ганьби в РФ / Колаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Невзоров

Найближчим часом країна-агресорка Росія отримає кілька образливих стусанів. На РФ чекають удари від "Інтерполу", генпрокуратури США та світових фармакологічних концернів. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив Невзоров, "Інтерпол" втомився від вічного російського здирництва, а також необхідності якось реагувати на запити кремлівської диктатури та від хамства на адресу МКС. Російський журналіст вважає, що питання з вигнанням Росії з великої системи "Інтерполу", ймовірно, буде вирішене.

"Поженуть путінських клевретів і з банківських систем США, анулювавши "священність вкладів". Парад ганьби відкриє православний "олігарх" Малофєєв, мільйони доларів якого будуть передані Україні на "потреби воїнів ЗСУ". За ним будуть інші "пси Кремля", які необачно розташували гроші в американських банках", - сказав опозиціонер. відео дня

Крім того, за словами Невзорова, фармакологічні концерни згортають свою співпрацю з Росією та свою присутність на її територіях. Цей відхід почався ще півтора року тому, але зараз він набрав сили й обертів.

"На даний момент російські аптеки та лікарні втратили п'яту частину найважливіших препаратів. Декілька жалюгідних таблеткових заводиків РФ, зрозуміло компенсувати втрати не в змозі. Протягом наступного року очікується вихід ще приблизно 80-100 найменувань популярних західних ліків. Втім, Росії всіх цих проблем явно недостатньо. Ще один стусан вона вирішила дати собі сама, залишивши ЮНЕСКО, - зазначив Невзоров.

Як повідомляв Главред, у путінській Росії суд "виписав" Невзорову вісім років за "фейки" про російську армію. Крім того, суд заборонив Невзорову адмініструвати інтернет-портали строком на чотири роки.

Також раніше російський журналіст Олександр Невзоров жорстко розкритикував кремлівського диктатора Путіна. Він вважає, що президент РФ Володимир Путін непридатний у професійному плані, оскільки є абсолютно недалекоглядною людиною і не любить заглиблюватися в деталі.

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