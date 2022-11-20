УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Неосвічений бовдур": Невзоров жорстко розкритикував кремлівського диктатора Путіна

20 листопада 2022, 03:45

На думку Невзорова, у Путіна немає стратегічного мислення, "він не бачить того, що розташоване на відстані кількох міліметрів від нього".

'Неосвічений бовдур': Невзоров жорстко розкритикував кремлівського диктатора Путіна
Невзоров назвав Путіна профнепридатним / Radiokp

Російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти війни в Україні, вважає, що президент РФ Володимир Путін непридатний у професійному плані, оскільки є абсолютно недалекоглядною людиною і не любить заглиблюватися в деталі.

Таку думку Невзоров висловив в інтерв'ю журналісту й засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

"Путін профнепридатний… У будь-якого президента найпершим обов'язком є потреба передбачати наслідки своїх вчинків. Путін зовсім позбавлений цієї здібності, він справді не бачить, не розуміє наслідків того, що він робить", - сказав російський журналіст.

На думку Невзорова, у Путіна немає стратегічного мислення, "він не бачить того, що розташоване на відстані кількох міліметрів від нього". Отже, вважає журналіст, російський президент "не здатний до багатоходівок".

За словами публіциста, російський диктатор "неосвічений бовдур", який не вміє користуватися навіть своїм апаратом. Натомість у Путіна є близько 300 консультантів у різних сферах.

"Це нібито найсерйозніший в історії світу державний апарат, який мав би постачати йому дані, але він і сам нічого не знає і, зважаючи на все, не здатний слухати та сприймати. Він абсолютно сліпий", - резюмував Невзоров.

Нагадаємо, раніше Олександр Невзоров прокоментував рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна запровадити "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України. Як зазначив Невзоров, Путін – це "істота, яка не має жодного уявлення про те, як розхльобувати ту криваву кашу, яку вона заварила під впливом галюцинацій та нахабства".

Також раніше Невзоров звернув увагу мережі на те, що російський диктатор Володимир Путін і його поплічники копіюють дії лідера нацистів Адольфа Гітлера. Так, росіяни вводять на окупованих територіях "свою" мову і зводять пам'ятники ‒ як багато років тому це робили нацисти.

Вас може зацікавити:

Володимир Путін Олександр Невзоров війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:45

"Неосвічений бовдур": Невзоров жорстко розкритикував кремлівського диктатора Путіна

02:20

Навіщо в каву додавати скибочку лимона: результат буде неймовірнимВідео

02:02

"Народилася дочка Аліса!": п'яна Волочкова забилася в конвульсіях на танцполіВідео

01:35

Який регіон ЗСУ буде легше звільнити - Крим чи Донбас: прогноз ЖдановаВідео

00:12

"Зруйнують Польщу": експерт розповів, чи здатна РФ змінити перебіг війни на свою користьВідео

Реклама
19 листопада, субота
23:45

Як зберегти м'ясо без холодильника: дієві поради, якщо немає світлаВідео

23:20

У Пентагоні зробили заяву про результат війни в Україні

23:15

Російський актор назвав Пугачову черепахою і звинуватив у нелюдяностіВідео

23:00

ЗСУ можуть увірватися до Криму вже до кінця листопада - СоскінВідео

22:52

Що робити, якщо заклало вуха: кращі поради, які допоможуть в різних ситуаціях

22:45

Ніхто нікого не закликав виїжджати з України: в ДТЕК спростували заяву гендиректора компаніїВідео

22:29

"Найтонший і найнебезпечніший момент": Україна може залишитися без зброї вже в січні - політологВідео

22:22

Ідеальна кандидатура: імена чоловіків, які стануть найкращими сім'янинамиВідео

22:13

"Їх просто зітруть під нуль": експерт розповів, які території ЗСУ звільнять найближчим часомВідео

21:36

Росія домовилась з Іраном про виробництво дронів на своїй території - WPВідео

20:47

"Путіну і його режиму не жити": експерт розповів, що призведе до повного розвалу РФВідео

20:10

Прикмети на 21 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб успіх залучитиВідео

19:41

"Ти що, коза, твориш?": російський психолог мало не накинувся на Собчак

19:38

Зеленський провів термінове засідання Ставки: що обговорилиВідео

19:22

Чи почнуть американці на нас тиснутиПогляд

Реклама
19:15

РФ вдарила по пункту роздачі хліба на Херсонщині: у Зеленського назвали росіян "нікчемними совками"

19:13

Снігу буде по коліно: в Україну мчить новий циклонВідео

18:23

Росія пошкодила близько 50% української енергетичної інфраструктури - ЗеленськийВідео

18:21

Прикмети на 20 листопада: які 2 речі потрібно зробити, щоб залучити грошіВідео

18:12

"Негайно виведіть війська": Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні

17:40

З ними можна і у вогонь, і у воду: імена жінок, які стають найкращими дружинамиВідео

17:34

Президента УАФ Павелка можуть запідозрити у корупції: йому вже вручили повістку

17:06

Небо буде під захистом: Сунак анонсував новий пакет військової допомоги Україні

17:03

Як зміцнити волосся в домашніх умовах: 4 кращих маски, які реально діютьВідео

17:01

Штормитиме 4 дні: Україну накрила потужна магнітна буряВідео

16:59

"Хочуть виснажити ППО України": у Пентагоні пояснили, чому РФ посилює ракетні удариВідео

16:45

У Кремлі збільшують витрати на війну: військовий експерт пояснив, чи вплине це на хід боївВідео

16:16

Українців закликали їхати за кордон на 3-4 місяці – це врятує енергомережуВідео

16:13

Вже 14 років: Тіна Кароль показала на фото змужнілого сина в його день народженняВідео

15:57

Ріші Сунак у Києві: прем'єр Британії вперше особисто зустрівся з Зеленським - подробиціВідео

15:38

Є ризик застосування ядерної зброї: астролог Влад Росс дав моторошний прогноз на РіздвоВідео

15:32

Можуть принести більше шкоди, ніж користі: чому собаки люблять кістки, а кішки - молоко

15:30

Як відчистити плиту від сильного нагару: допоможе один кухонний інгредієнт

15:26

"Ми готуємося тільки захищати": у Білорусі заявили нібито про небажання нападати на УкраїнуВідео

15:11

Писав вірші про кохання та тугу: ЗСУ ліквідували російського окупанта-поета

Реклама
14:46

"Взимку Україна просунеться далі": президент Естонії закликав "підвищити ціну війни для РФ"Відео

14:46

"Нам потрібно виговоритися, дайте нам пісень": Pianoбой розповів про приголомшливу зустріч із херсонцямиВідео

14:08

Ксенія Мішина розповіла, в чому секрет її ідеальної фігури

13:56

ЗСУ зайдуть в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні - МіноборониВідео

13:54

40-тисячне місто-супутник АЕС на Хмельниччині повністю без світла: деталіВідео

13:34

Як повернути свіжість рушникам: 5 дієвих способів для боротьби з неприємним запахом

13:19

Магазини, перукарні й аптеки: в Україні з’явилася карта місць, які можна відвідати навіть без світлаВідео

13:16

Місце основного удару російських сил вже визначено - полковник ЗСУВідео

13:00

"Апогей несмаку": сімейне фото Корольової і Тарзана з сином викликало переполох в мережі

13:00

Гороскоп на завтра 20 листопада: Рибам - новий шлях і досягнення, а Ракам - меланхолія

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Гороскоп
Гороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Рецепти
Новий рік 2023ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти