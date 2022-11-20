'Неосвічений бовдур': Невзоров жорстко розкритикував кремлівського диктатора Путіна

Невзоров назвав Путіна профнепридатним / Radiokp

Російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти війни в Україні, вважає, що президент РФ Володимир Путін непридатний у професійному плані, оскільки є абсолютно недалекоглядною людиною і не любить заглиблюватися в деталі.

Таку думку Невзоров висловив в інтерв'ю журналісту й засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

"Путін профнепридатний… У будь-якого президента найпершим обов'язком є потреба передбачати наслідки своїх вчинків. Путін зовсім позбавлений цієї здібності, він справді не бачить, не розуміє наслідків того, що він робить", - сказав російський журналіст.

На думку Невзорова, у Путіна немає стратегічного мислення, "він не бачить того, що розташоване на відстані кількох міліметрів від нього". Отже, вважає журналіст, російський президент "не здатний до багатоходівок".

За словами публіциста, російський диктатор "неосвічений бовдур", який не вміє користуватися навіть своїм апаратом. Натомість у Путіна є близько 300 консультантів у різних сферах.

"Це нібито найсерйозніший в історії світу державний апарат, який мав би постачати йому дані, але він і сам нічого не знає і, зважаючи на все, не здатний слухати та сприймати. Він абсолютно сліпий", - резюмував Невзоров.

Нагадаємо, раніше Олександр Невзоров прокоментував рішення кремлівського диктатора Володимира Путіна запровадити "воєнний стан" на тимчасово окупованих територіях України. Як зазначив Невзоров, Путін – це "істота, яка не має жодного уявлення про те, як розхльобувати ту криваву кашу, яку вона заварила під впливом галюцинацій та нахабства".

Також раніше Невзоров звернув увагу мережі на те, що російський диктатор Володимир Путін і його поплічники копіюють дії лідера нацистів Адольфа Гітлера. Так, росіяни вводять на окупованих територіях "свою" мову і зводять пам'ятники ‒ як багато років тому це робили нацисти.

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