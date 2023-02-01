Басманний суд Москви виніс заочний вирок журналісту Олександру Невзорову, який виїхав з Росії (оголошений російською владою "іноагентом").

У путінській Росії суд "виписав" Невзорову вісім років за "фейки" про російську армію / https://ua.depositphotos.com і Instagram

У столиці країни-агресора суд виніс заочний обвинувальний вирок тому, хто виїхав з Росії публіцисту і блогеру Олександру Невзорову. Як повідомляє BBC, Невзоров отримав вісім років у справі про "військові фейки".

Крім того, суд заборонив Невзорову адмініструвати інтернет-портали строком на чотири роки.

За версією слідства, 9 березня 2022 року журналіст опублікував в Instagram і YouTube "завідомо неправдиву інформацію" про навмисний обстріл російською окупаційною армією пологового будинку в Маріуполі.

"Публікації [Невзорова − Главред] супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян. Джерелами поширення цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про неправдивість зазначених відомостей", - заявляють російські силовики.

Адвокати Невзорова просили суд винести йому виправдувальний вирок, вказуючи, що він використовував інформацію з відкритих джерел. А звинувачення вимагало засудити публіциста до дев'яти років колонії.

Нагадаємо, раніше Антон Геращенко, екснардеп, розголосив інформацію про те, що Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова завдяки указу президента Зеленсокго отримали українське громадянство. з формулюванням "За видатні заслуги перед нашою країною".

Трохи пізніше публіцист особисто на своєму каналі в месенджері Telegram офіційно підтвердив - українське громадянство йому надано.

6 червня 2022 року в рамках своєї чергової прес-конференції український лідер Володимир Зеленський особисто заявив - Невзоров отримав громадянство України. І пояснив таке рішення фактором прагматичності.

"Маємо розгойдувати Росії як можемо. Треба це робити. Вважаю, що і це хороша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну і її підтримують", - підкреслив президент.

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