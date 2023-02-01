У путінській Росії суд "виписав" Невзорову вісім років за "фейки" про російську армію

У столиці країни-агресора суд виніс заочний обвинувальний вирок тому, хто виїхав з Росії публіцисту і блогеру Олександру Невзорову. Як повідомляє BBC, Невзоров отримав вісім років у справі про "військові фейки".
Крім того, суд заборонив Невзорову адмініструвати інтернет-портали строком на чотири роки.
За версією слідства, 9 березня 2022 року журналіст опублікував в Instagram і YouTube "завідомо неправдиву інформацію" про навмисний обстріл російською окупаційною армією пологового будинку в Маріуполі.
"Публікації [Невзорова − Главред] супроводжувалися недостовірними фотографіями постраждалих від обстрілу мирних громадян. Джерелами поширення цих зображень є українські ЗМІ. Міністерством оборони Російської Федерації офіційно оголошено про неправдивість зазначених відомостей", - заявляють російські силовики.
Адвокати Невзорова просили суд винести йому виправдувальний вирок, вказуючи, що він використовував інформацію з відкритих джерел. А звинувачення вимагало засудити публіциста до дев'яти років колонії.
Нагадаємо, раніше Антон Геращенко, екснардеп, розголосив інформацію про те, що Олександр Невзоров і його дружина Лідія Невзорова завдяки указу президента Зеленсокго отримали українське громадянство. з формулюванням "За видатні заслуги перед нашою країною".
Трохи пізніше публіцист особисто на своєму каналі в месенджері Telegram офіційно підтвердив - українське громадянство йому надано.
6 червня 2022 року в рамках своєї чергової прес-конференції український лідер Володимир Зеленський особисто заявив - Невзоров отримав громадянство України. І пояснив таке рішення фактором прагматичності.
"Маємо розгойдувати Росії як можемо. Треба це робити. Вважаю, що і це хороша зброя теж – люди будь-якого громадянства, які виступають за Україну і її підтримують", - підкреслив президент.
Інші новини:
- "До серця цей солдат притискає унітаз": Невзоров показав, як "герої" РФ стали злодіями і насильниками
- Як Росія стала периферією, або чим для України обернеться громадянство Невзорова
- Як Україні отримати користь з "українізації" Невзорова