Росія побоюється ударів України і вивела свої підводні човни з Криму – розвідка Британії

Росія вивезла свої підводні човни з Криму до Новоросійська - британська розвідка / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Війна Росії проти України підірвала безпеку знаходження бази Чорноморського флоту в окупованому Криму. Штаб і флот морської авіації вже було атаковано. Київ отримав більше можливостей для нанесення дальніх ударів, внаслідок чого Москва вирішила вивести з півострова підводні човни класу KILO. Їх перевели на базування до міста Новоросійськ. Про це заявили в розвідці Міноборони Великобританії.

Згідно з даними розвідки Британії, можливості України для нанесення дальніх ударів зросли, тому загроза для військових об'єктів окупантів у Криму збільшилася.

Тільки за останні 2 місяці були атаки на штаб Чорноморського флоту РФ і його головний аеродром морської авіації.

Британські розвідники відзначають, що у зв'язку з цим Москва вирішила вивести свої підводні човни KILO, які знаходилися в портах захопленого Криму, до міста Новоросійськ Краснодарського краю на півдні Росії.

"Гарантія базування Чорноморського флоту в Криму, ймовірно, була однією з причин, що спонукали президента Росії Володимира Путіна анексувати півострів у 2014 році. Наразі безпека бази прямо підірвана триваючою агресією Росії проти України", - підкреслили в британському оборонному відомстві.

Армія України завдала ракетних ударів по військових базах РФ в Криму

У Новофедорівці Сакського району окупованого Росією Криму 9 серпня пролунали вибухи на російському військовому аеродромі. З цієї бази злітали бойові літаки РФ, які бомбардували міста материкової України.

Росія в результаті ударів втратила 9 військових літаків. Аеродром у Саках припинив свою роботу.

Україна своєї можливої причетності до ударів по військовому об'єкту ворога не визнавала. У Кремлі ситуацію вирішили не коментувати.

Видання Business Insider пізніше зазначало, що Москва, побоюючись ударів армії України, ухвалила рішення про виведення з захопленого Кримського півострова своєї військової авіації.

Наприкінці серпня повідомили про відправку на територію Росії 6 винищувачів СУ-35С і 4 перехоплювачів МіГ-31БМ.

У вересні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з національної безпеки, оборони та розвідки генерал Михайло Забродський зазначили, що Україна завдавала ракетних ударів по військових об'єктах РФ в Криму.

Дивіться відео ТСН - Росія втратила близько половини своїх бойових літаків в Криму

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