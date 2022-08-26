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Росія побоюється ударів армії України та виводить свою авіацію з Криму – Business Insider

26 серпня 2022, 15:03

Шість винищувачів Су-35С і чотири перехоплювачі МіГ-31БМ Москва вже забрала з окупованого півострова, стверджують журналісти.

Авіація РФ, Хаймарс
У Росії залишилося ще 32 бойових літака в захопленому Криму - ЗМІ/ Колаж Міноборони РФ, Фото DVIDSHUB Flickr

Росія ухвалила рішення щодо виведення своєї військової авіації з окупованого Криму. Росіяни побоюються подальших атак на свої повітряні судна з боку України. Ймовірно, вивели вже 6 винищувачів СУ-35С і 4 перехоплювача МіГ-31БМ. На аеродромі в Бельбеку можуть залишатися ще 32 винищувачі. Разом з тим окупанти вже збільшили на захопленому півострові число тактичних ракет класу "земля-повітря" для протистояння українським силам.

Про це повідомляє видання Business Insider з посиланням на секретний звіт Північноатлантичного альянсу від 22 серпня. За даними документа, росіяни, ймовірно, виводять свою авіацію з Криму, щоб не піддавати її ударам з боку сил оборони України.

"Росія, швидше за все, виведе свої Військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим атакам з боку України", - пишуть журналісти.

Відзначається, що з Криму вивели вже 6 винищувачів СУ-35С і 4 перехоплювача МіГ-31БМ.

У документі НАТО, стверджує видання, йдеться, що на аеродромі в Бельбеку досі знаходяться близько 32 російських винищувача. В основному це Су-27, проте також є декілька сучасних СУ-35С і МіГ-31БМ.

Також в документі сказано, що росіяни збільшили в Криму кількість своїх тактичних ракет класу "земля-повітря" для протистояння атакам з боку безпілотних літальних апаратів. Росія стикається з серйозними проблемами в боротьбі з українськими БПЛА.

"Українські БПЛА важко виявити російським системам ППО як цілі. Ця проблема поширена серед усіх сил, які Росія розгортає в Україні", - підкреслюється в матеріалі.

Повернення Криму в Україну

23 серпня відбувся саміт Кримської платформи. Держави-союзники України, а також міжнародні організації, зібралися для обговорення проблем окупації Росією півострова Крим.

Президент Володимир Зеленський припустив звільнення окупованого Криму військовим шляхом. За словами гаранта, ЗСУ вільно можуть завдавати ударів по військових об'єктах РФ на півострові, оскільки для українських військ це легальні цілі. Також Зеленський додав, що Київ у питанні деокупації Криму використовуватиме будь-які засоби, які вважатиме за потрібне. Консультації щодо цього аспекту з іншими країнами не передбачені.

Вперше на Кримською платформою виступив президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він підтвердив позицію Анкари, згідно з якою турецька держава не визнає окупацію українських територій. У тому числі і Криму. Ердоган наголосив - Крим має бути повернуто Україні.

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