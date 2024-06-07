Росія оголосила у 'розшук' Юлію Тимошенко

У РФ заявили, що оголосили експремєрку України в розшук за "загадковою" статтею кримінального кодексу Росії.

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У Росії "розшукують" Юлію Тимошенко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, instagram.com/yulia_tymoshenko

У п'ятницю, 7 червня, стало відомо, що російські "правоохоронці" заявили про розшук колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Інформацію про це поширило державне пропагандистське ЗМІ ТАСС, посилаючись на дані МВС РФ.

"Картка колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко у базі розшуку МВС Росії", - йдеться в повідомленні.

Тимошенко розшукують нібито за порушення статті кримінального кодексу Росії. Водночас, за якою саме статтею експрем'єрку "розшукують", не вказують.

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Наразі у пресслужбі партії ВО "Батьківщина" не коментували цю інформацію.

Фото: російські ЗМІ

Хто така Юлія Тимошенко? Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч, Народний депутат України. Двічі Прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010), перша жінка - прем'єр-міністр України. Очільниця політичної партії "Батьківщина" та політичного альянсу блоку Тимошенко.

РФ "розшукує" українських політиків - подробиці

Нагадаємо, у травні росіяни оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Його "розшукують" у межах "відкритої кримінальної справи".

Також раніше Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Його заочно звинувачують у "терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ".

Як повідомляв Главред, у грудні 2023 року МВС Росії оголосило в розшук главу ГУР МО України Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що цей крок доволі примітивний і невдалий навіть для самих російських окупантів.

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