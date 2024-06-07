Росія оголосила у 'розшук' Юлію Тимошенко

У п'ятницю, 7 червня, стало відомо, що російські "правоохоронці" заявили про розшук колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко. Інформацію про це поширило державне пропагандистське ЗМІ ТАСС, посилаючись на дані МВС РФ.
"Картка колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко у базі розшуку МВС Росії", - йдеться в повідомленні.
Тимошенко розшукують нібито за порушення статті кримінального кодексу Росії. Водночас, за якою саме статтею експрем'єрку "розшукують", не вказують.
Наразі у пресслужбі партії ВО "Батьківщина" не коментували цю інформацію.
Хто така Юлія Тимошенко?
Юлія Тимошенко - український державний і політичний діяч, Народний депутат України. Двічі Прем'єр-міністр України (2005, 2007-2010), перша жінка - прем'єр-міністр України. Очільниця політичної партії "Батьківщина" та політичного альянсу блоку Тимошенко.
РФ "розшукує" українських політиків - подробиці
Нагадаємо, у травні росіяни оголосили в розшук президента України Володимира Зеленського. Його "розшукують" у межах "відкритої кримінальної справи".
Також раніше Росія оголосила в розшук командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука. Його заочно звинувачують у "терористичному акті після атаки безпілотників на територію РФ".
Як повідомляв Главред, у грудні 2023 року МВС Росії оголосило в розшук главу ГУР МО України Кирила Буданова. Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що цей крок доволі примітивний і невдалий навіть для самих російських окупантів.
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