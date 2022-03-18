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У британській розвідці розкрили головну причину провалу наступу РФ в Україні

18 березня 2022, 02:50

Атаки ЗСУ серйозно обмежуют наступальний потенціал РФ.

війна, окупанти
/ Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості окупаційних військ РФ.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії в Twitter з посиланням на дані розвідки

"Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - зазначають військові аналітики.

Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.

"Проблеми в маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа і пальне", – додали в Міністерстві оборони Британії.

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Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.

Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.

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ЗСУ війна Росії та України
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