У британській розвідці розкрили головну причину провалу наступу РФ в Україні

Атаки ЗСУ серйозно обмежуют наступальний потенціал РФ.
Активні контратаки Збройних сил України обмежують наступальні можливості окупаційних військ РФ.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії в Twitter з посиланням на дані розвідки
"Безперервні українські контратаки змушують Росію велику кількість військ використовувати для захисту власних шляхів постачання. Це серйозно обмежує наступальний потенціал Росії", - зазначають військові аналітики.
Крім того, британська розвідка зафіксувала проблеми матеріально-технічного забезпечення російської армії.
"Проблеми в маневруванні, відсутність контролю над повітрям і обмежені можливості пересування заважають Росії забезпечити свої передові війська навіть предметами першої необхідності, такими як їжа і пальне", – додали в Міністерстві оборони Британії.
Раніше повідомлялося про те, що авіаційні підрозділи 960-го штурмового авіаційного полку 4-ї армії ЗС РФ зазнали значних втрат. Тривають випадки подання рапортів на звільнення через небажання брати участь у бойових діях в Україні.
Також ЗСУ завдали значних втрат підрозділам зі складу 252-го мотострілецького полку Західного військового округу, що ведуть бойові дії в районах міст Харкова та Ізюма.
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