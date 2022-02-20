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Росія готується створити привід для повномасштабного нападу на Україну - Столтенберг

20 лютого 2022, 08:38

За твердженням Столтенберга, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

Йенс Столтенберг
Росія готується створити привід для повномасштабного нападу на Україну - Столтенберг / Reuters

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Альянс побачив ознаки планів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Всі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", - таку заяву зробив Столтенберг в ефірі телеканалу ARD.

За його словами, НАТО хоче змусити Росію змінити курс.

"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів з нами", - зазначив генеральний секретар Альянсу.

За твердженням Столтенберга, російські війська від кордону з Україною "не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові".

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Генсек також сказав, що НАТО бачить ознаки того, що Росія "готується створити привід для нападу".

Однак, сказав Столтенберг, Альянс як і раніше відданий пошуку шляхів політичного рішення.

Можливе вторгнення Росії в Україну

Головнокомандувач збройними силами Валерій Залужний заявив, що Росія може вчинити терористичні акти на окупованій території Донбасу і звинуватити в цьому Україну для виправдання введення військ.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент РФ Володимир Путін прийняв рішення здійснити агресію проти України.За його словами, є фабрикація провокацій, яку потім використовують як виправдання російського військового втручання в Донбас і ширше - в Україну.

Росія перекинула до кордону з Україною вертольоти і бойову групу з танками. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies - вони показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

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НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг
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