"Отримає ще більше НАТО на своїх кордонах": Столтенберг жорстко застеріг РФ не лізти до України

НАТО захищатиме своїх союзників, наголосив Столтенберг / Reuters

Росія може отримати "ще більше НАТО на своїх кордонах", якщо продовжить здійснювати агресивні дії проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції, пише Guardian. Він наголосив, що міжнародний мир не можна сприймати як належне.

За словами генсека, Північноатлантичний альянс стане ще більш об’єднаним, якщо Росія захоче його розділити.

"Якщо метою Кремля є зменшити присутність НАТО на своїх кордонах, то внаслідок він отримає ще більше НАТО. Якщо Кремль захоче розділити Альянс, то станемо ще об'єднанішими", – заявив Столтенберг.

Також він додав, що НАТО не погрожує Росії, проте захищатиме своїх союзників.

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За словами Столтенберга, вимога Росії припинити прийом нових членів НАТО є спробою встановити контроль над західною безпековою стратегією. І ця проблема стосується не тільки України, а й налагодження відносин між усіма державами загалом, сказав генсек Північноатлантичного альянсу.

Курс України на вступ в НАТО

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність "глобального документа" з пунктами про безпеку для України, який би підписали в тому числі РФ і США.

Також глава Української держави зазначив, що вступ України до НАТО не має альтернативи – іншого варіанту домогтися безпеки для нашої країни немає. При цьому він дорікнув західним партнерам у тому, що ті затягують із запрошенням України до Північноатлантичного альянсу.

Нещодавно Столтенберг заявив, що біля кордонів України – найбільша за десятиліття група військ. Росія намагається створити привід для реалізації сценарію щодо військового вторгнення на територію України, вважає Єнс Столтенберг.

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