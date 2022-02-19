РФ готує теракти на Донбасі для введення військ під виглядом "миротворців" - Залужний

Спецслужби РФ можуть готувати теракти на Донбасі / "Прямий"

Росія може вчинити терористичні акти на окупованій території Донбасу і звинуватити в цьому Україну для виправдання введення військ, заявив головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний.

Як написав він у своєму Facebook, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі.

"Ворог прагне використовувати це як привід для звинувачення України і введення регулярних підрозділів Збройних сил РФ під виглядом "миротворців", - підкреслив головком ЗСУ.

Він переконаний в тому, що дезінформуючи суспільство про затримання нібито українських ДРГ, противник розкриває власні плани, серед яких – мінування мостів і шляхів, по яких окупаційна адміністрація вивозить мирних жителів на територію РФ, мінування автомобілів, житлових будинків і громадських об'єктів.

"В особливій небезпеці знаходяться автобуси і поїзди з дітьми-сиротами та літніми людьми, яких вивозять за відомими і запланованими ними графіками і маршрутами. Противник використовує примусове вивезення мирного населення, перш за все, жінок і дітей, для реалізації своїх кривавих провокацій", попередив главком ЗСУ.

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Залужний додав, що Україна "не планує жодних наступальних дій на Донбасі".

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Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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