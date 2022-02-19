Зеленський закликав "сказати правду" про вступ України до НАТО

Володимир Зеленський / УНІАН

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що Україна очікує на прямі відповіді на її перспективи вступу до Європейського Союзу і НАТО.

"Що стосується НАТО, у нас багато суперечок з цього приводу. За цей час у мене з'явилися друзі серед лідерів — і дійсно, вони підтримують Україну. Україні потрібні гарантії безпеки. Ми розумні, не твердолобі. Розуміємо, що є багато різних ризиків через НАТО. Немає спільної згоди через членів Альянсу. Всі кажуть, що є Відстань до НАТО. Скажіть, будь ласка, скільки потрібно часу? Це у нас вимірюється в роках? На жаль, мушу вам сказати — - і ви це бачите за загиблими, - це вимірюється не тільки в годиннику. Це вже, на жаль, вимірюється в людях. Скажіть нам, будь ласка, на цій відстані або це справедливо, щоб ми отримали гарантії безпеки від провідних країн. Дипломатичні гарантії безпеки. Це справедливо? Ніхто нікого до стінки з питанням "щоб завтра було НАТО" - такого немає. Ми хочемо. Але поки у нас немає такої можливості, ми прагнемо мати гарантії безпеки", — заявив Зеленський під час Мюнхенської конференції безпеки.

Глава України зазначив, що Київ хоче знати правду перспективи членства в Альянсі і найкращий час для цієї правди – найближчий саміт у Мадриді.

"Нам кажуть - двері відчинені. Але поки стороннім вхід заборонено. Якщо не всі члени Альянсу хочуть нас бачити або всі члени Альянсу не хочуть нас бачити – скажіть чесно. Відкриті двері - це добре, але нам потрібні відкриті відповіді, а не роками незакриті питання. Хіба право на правду не входить в наші розширені можливості?",- зазначив Зеленський і додав, що РФ заявляє про те, що Україна прагне до вступу в Альянс, щоб нібито повернути Крим силовим шляхом.

Реклама

"Радує, що слова "повернути Крим" з'являються в їхній риториці. Але вони неуважно читали статтю 5 Статуту НАТО: колективні дії передбачені для захисту, а не нападу. Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться в Україну, але тільки мирним шляхом", – підсумував президент.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели в безпечне місце. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

18 лютого ватажки бойовиків" ДНР " і "ЛНР" виступили із заявою, в якій закликали жителів ОРДЛО негайно евакуюватися на територію Росії.

Читайте також: