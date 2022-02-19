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Хтось бреше: Україна хоче миру, а Росія не хоче нападати - Зеленський

19 лютого 2022, 20:32

Володимир Зеленський висловився щодо ситуації на Донбасі.

Зеленський
Україна хоче миру, а Росія не хоче нападати - хтось із нас бреше / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він підкреслив, що Україна хоче миру.

"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія не хоче наступати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але не гіпотеза", - сказав він під час Мюнхенської конференції.

Різке загострення на Донбасі

У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели до безпечного місця. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.

Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.

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