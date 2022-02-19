Хтось бреше: Україна хоче миру, а Росія не хоче нападати - Зеленський

Володимир Зеленський висловився щодо ситуації на Донбасі.
Президент України Володимир Зеленський зробив заяву на тлі загострення ситуації на Донбасі. Він підкреслив, що Україна хоче миру.
"Україна хоче миру. Європа хоче миру. Світ каже, що не хоче воювати, а Росія не хоче наступати. Хтось із нас бреше. Це ще не аксіома, але не гіпотеза", - сказав він під час Мюнхенської конференції.
Різке загострення на Донбасі
У четвер, 17 лютого, під час обстрілу з боку тимчасово окупованих територій ОРЛО один зі снарядів влучив у дитячий садок у Станиці Луганській на Луганщині. Дітей і персонал довелося евакуювати, їх відвели до безпечного місця. Діти не постраждали тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників садочка отримали контузії і були доставлені в лікарню.
Через півтори години окупанти обстріляли селище Врубівка Сєвєродонецького району. В результаті обстрілу було пошкоджено будівлю місцевої школи, в якій на момент атаки перебували 30 учнів і 14 педагогів. Діти і дорослі змушені були рятуватися в підвалі школи.
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