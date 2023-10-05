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Росія готується до нового збройного конфлікту: навчання майже по всій країні

Юрій Берендій
5 жовтня 2023, 11:20
Росія готується до масштабного збройного міжнародного конфлікту. Навчання тривають майже по всій території Російської Федерації.
Кремль, Учения
Росія готується до масштабного міжнародного конфлікту / Колаж Главред, фото: depositphotos.com, ГУ МНС по Тамбовській області

Останніми днями Росія проводить масштабні навчання з цивільної оборони на більшій території країни. Вони відбуваються за сценарієм масштабного міжнародного збройного конфлікту та проходять з 2012 року.

Про це йдеться у зведенні воєнної розвідки Великої Британії, оприлюдненому вранці 5 жовтня. У звіті вказано, що навчання такого типу проводяться в Росії кожного року і присвячені вони Дню цивільної оборони, який відзначається 4 жовтня.

Навчання цьогоріч навряд чи будуть кардинально змінені чи розширені, вважають у британській розвідці.

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"Протягом багатьох поколінь СРСР, а потім Росія приділяли увагу внутрішнім підготовкам до великого конфлікту. Однак, навіть з огляду на триваючу війну в Україні, малоймовірно, що Росія суттєво змінила свою позицію національної готовності за останні місяці", - наголосили розвідники.

Бавовна в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 жовтня в декількох районах Курської області РФ пролунали вибухи. У країні-агресорі заявили про атаку дронів на об'єкти інфраструктури. Одразу 3 райони Курської області залишились без світла.

Також 4 жовтня вночі СБУ завдала удару по Білгородській області, внаслідок чого було уражено російський комплекс ППО С-400 Тріумф. Стратегічний зенітний ракетний комплекс Росії був атакований дронами.

В той же час, у Росії у відкритому доступі виявили адреси секретних об'єктів спецслужб у Москві та Санкт-Петербурзі. Перелік будівель Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ та Федеральної служби охорони вказані у документі "Спеціальна група" як список будинків, де не повинно бути відключень світла.

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війна в Україні військові навчання Росія
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