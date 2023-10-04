СБУ уразила С-400 Тріумф на Білгородчині: пролунало близько 20 вибухів

Україна у вересні уразила вже другий російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф, раніше ЗСУ завдали результативний удар по такому ж ЗРК у Криму.

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Україна вдруге за місяць уразила ЗРК С-400 Тріумф російських окупантів / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Міноборони РФ

Служба безпеки України 4 жовтня вночі завдала удару по Білгородської області, внаслідок чого було уражено російський комплекс ППО С-400 Тріумф. Стратегічний зенітний ракетний комплекс агресора Росії був атакований дронами. Київ уразив вже другий ЗРК такого типу за місяць, раніше ЗСУ результативно вдарили по Тріумфу в окупованій Євпаторії.

Як повідомляє Obozrevatel з посиланням на джерела в СБУ, на Білгородчині уражено російський зенітний ракетний комплекс С-400 Тріумф. Вартість однієї одиниці такого ППО становить 1,2 мільярда доларів США.

На відео, які потрапили до соціальних мереж, чути близько 20 вибухів у районі дислокації ЗРК С-400 і його РЛС. У сусідніх населених пунктах пропала електроенергія.

відео дня

У СБУ нагадали, що це другий результативний удар по Тріумфу за місяць. Раніше аналогічний ЗРК знищили у Євпаторії в окупованому Криму.

Дивіться відео з вибухами у районі ЗРК Тріумф у Білгородській області:

СБУ в Білгородській області знищила ЗРК С-400 Тріумф російських військ / скріншот Главред

Війна Росії проти України

Пентагон готовий передати ЗСУ ракети ATACMS, розповів помічник глави Міноборони з питань закупівель Дуглас Буш. За словами чиновника, список ракет, які передадуть Україні, в Штатах вже визначено.

Представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що у ЗСУ є 6-8 тижнів для наступальних операцій. За 2 тижні погодні умови погіршаться, і наступати стане складніше.

Державний секретар США Ентоні Блінкен сказав, що удари України по Росії зброєю Заходу Штатами не заборонені. За словами дипломата, Київ сам вирішує, як і коли застосовувати західну зброю.

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