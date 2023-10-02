У РФ випадково злили адреси спецслужб Путіна в Москві та Петербурзі

Список, що був оприлюднений на сайті мерій, охоплює низку "надтаємних" урядових об'єктів та будинків.

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У Росії викрили "секретні" об'єкти / колаж: Главред, фото: pexels.com, скріншот: google.maps

У Росії у відкритому доступі виявили адреси секретних об'єктів спецслужб у Москві та Санкт-Петербурзі. Перелік будівель Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ та Федеральної служби охорони вказані у документі "Спеціальна група" як список будинків, де не повинно бути відключень світла.

Центр "Досьє" опублікував дані з московськими та петербурзькими адресами ГРУшників та секретної служби диктатора Володимира Путіна і не тільки.

Як зазначається у публікації, список, що був оприлюднений на сайті мерій, охоплює низку "надтаємних" урядових об'єктів та будинків, що належать спецслужбам, а також склади боєприпасів, конспіративних баз, військових частин тощо.

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"Як дізнатися, де в Москві приховані найтаємніші відомства Росії, де в Примор'ї дислоковані військові частини або де в Брянській області встановлені додаткові прикордонні пости? Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ з незручною назвою обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків", - йдеться у матеріалі.

Сам файл вказується під назвою "Особлива група". 434-сторінковий документ підписали голова департаменту ЖКГ В'ячеслав Торсунов та директор компанії "Мосенергозбут", а схвалений він був мером російської столиці Сергієм Собяніним.

Адреси військових частин РФ / фото: dossier.center

У "Досьє" звернули увагу, що найбільша концентрація подібних об'єктів розташована в районі Срібного Бору, а найбільше адрес у переліку закріплено за ФСО.

Адреси спецслужб РФ / фото: dossier.center

Нагадаємо, що ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та завод у Курську. спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих немає.

Кремль почав "ховати" Путіна, після заколоту Вагнера все під ковпаком ФСБ. Поїздки директора країни-агресора РФ Володимира Путіна до регіонів почали ретельно приховувати через те, що в Кремлі все більше бояться дестабілізації ситуації.

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