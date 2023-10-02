У РФ випадково злили адреси спецслужб Путіна в Москві та Петербурзі

У Росії у відкритому доступі виявили адреси секретних об'єктів спецслужб у Москві та Санкт-Петербурзі. Перелік будівель Головного управління розвідки Генштабу ЗС РФ та Федеральної служби охорони вказані у документі "Спеціальна група" як список будинків, де не повинно бути відключень світла.
Центр "Досьє" опублікував дані з московськими та петербурзькими адресами ГРУшників та секретної служби диктатора Володимира Путіна і не тільки.
Як зазначається у публікації, список, що був оприлюднений на сайті мерій, охоплює низку "надтаємних" урядових об'єктів та будинків, що належать спецслужбам, а також склади боєприпасів, конспіративних баз, військових частин тощо.
"Як дізнатися, де в Москві приховані найтаємніші відомства Росії, де в Примор'ї дислоковані військові частини або де в Брянській області встановлені додаткові прикордонні пости? Достатньо знайти на сайті адміністрації будь-якого регіону Росії документ з незручною назвою обмеження режиму споживання електричної енергії яких може призвести до економічних, екологічних, соціальних наслідків", - йдеться у матеріалі.
Сам файл вказується під назвою "Особлива група". 434-сторінковий документ підписали голова департаменту ЖКГ В'ячеслав Торсунов та директор компанії "Мосенергозбут", а схвалений він був мером російської столиці Сергієм Собяніним.
У "Досьє" звернули увагу, що найбільша концентрація подібних об'єктів розташована в районі Срібного Бору, а найбільше адрес у переліку закріплено за ФСО.
Нагадаємо, що ГУР атакувало безпілотниками будівлю ФСБ та завод у Курську. спеціальну операцію провела українська воєнна розвідка. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих немає.
Кремль почав "ховати" Путіна, після заколоту Вагнера все під ковпаком ФСБ. Поїздки директора країни-агресора РФ Володимира Путіна до регіонів почали ретельно приховувати через те, що в Кремлі все більше бояться дестабілізації ситуації.
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