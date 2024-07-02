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Росія порушила повітряний простір країни НАТО: з'явилася реакція МЗС

Анна Косик
2 липня 2024, 22:08
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Російський літак незаконно перетнув повітряний простір країни-члена Альянсу Литви. В МЗС країни викликали представника посольства РФ і вручили претензію.
Самолет "Победа", Литва на карте
З'явилась відповідь Литви на порушення повітряного простору літаком РФ / Колаж: Главред, фото: flickr

2 червня Міністерство закордонних справ Литовської Республіки відреагувало на порушення повітряного простору країни літаком авіакомпанії країни-агресора РФ "Перемога".
Інцидент трапився ще 30 червня. Борт прямував з аеропорту Внуково в Москві до аеропорту Чхраброво в Калінінградській області. Під час перельоту він на близько хвилини затримався над Балтійським морем.

Через це, як йдеться у заяві МЗС, посадовці викликали представника російського посольства і вручили йому паперову претензію - ноту протесту стосовно порушення РФ повітряного простору держави.

"Міністерство закордонних справ висловило протест представникам посольства Російської Федерації щодо цього інциденту та зажадало від відповідальних російських інституцій якомога швидше надати пояснення та вжити всіх необхідних заходів для недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому", - йдеться у повідомленні.

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Що таке Міністерство закордонних справ Литви?

Міністерство закордонних справ Литовської Республіки є урядовим органом, який формує національну політику, організовує, координує та контролює її реалізацію в таких сферах: закордонні справи та політика безпеки: міжнародні відносини, економічна безпека, зовнішня торгівля, захист прав та інтересів Литовської Республіки та його фізичних та юридичних осіб за кордоном; координація членства Європейського Союзу; представляючи Литовську Республіку за кордоном через дипломатичні та консульські відносини, дипломатичну службу, національний та дипломатичний протокол Литви, міжнародні відносини; політику співробітництва Литовської Республіки; зміцнення емігрантських зв'язків з Литвою, пише Вікіпедія.

Реакція країн НАТО на порушення РФ повітряного простору

Нагадаємо, після інциденту на польсько-українському кордоні у березні 2024 року, союзник Польщі по НАТО Литва заявила про доречність збиття російських ракет у повітряному просторі Альянсу.

Раніше стало відомо, що у Польщі розглядають технічні та юридичні аспекти можливого використання систем ППО для збиття російських ракет поблизу кордонів країни.

Протягом масованих атак по Україні Росія кілька разів перевіряла на міцність ППО країн-сусідів. Російськиі ракети порушували повітряний простір Польщі, але там їх вирішили не збивати.
Читайте також про ракетні атаки агресора Росії:

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НАТО Литва повітряний простір Росія
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