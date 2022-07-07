"Росія ще нічого не починала всерйоз в Україні": Путін потужно помарив перед Держдумою

Путін потужно побредив перед Держдумою / колаж ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія нібито "всерйоз-то ще нічого не починала" - в рамках своєї військової агресії в Україні. Про це він сказав під час свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну, що тут сказати, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде",— сказав диктатор.

Але і на цьому Путін не зупинився. І сказав-мовляв, Росія не відмовляється від мирних переговорів. За його словами, ті, хто відмовляється від них, повинні знати, що "чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися".

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Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначав, що президент РФ Володимир Путін використовує погрози застосування ядерної зброї як елемент шантажу. Однак можливість використання тактичної ядерної зброї виключати не можна.

До того багато разів з'являлася інформація, що Путін серйозно хворий. Раніше британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ, писало, що Путін страждає небезпечним захворюванням – медики виявили у нього рак крові.

Екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

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