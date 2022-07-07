УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Росія ще нічого не починала всерйоз в Україні": Путін потужно помарив перед Держдумою

7 липня 2022, 20:22

Більш того, диктатор Путін з незрозумілої причини переконаний, що країни Заходу повинні були зрозуміти, що програли з самого початку російської спецоперації.

Путін, вибух
Путін потужно побредив перед Держдумою / колаж ua.depositphotos.com

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що Росія нібито "всерйоз-то ще нічого не починала" - в рамках своєї військової агресії в Україні. Про це він сказав під час свого чергового публічного виступу на зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою, ну, що тут сказати, нехай спробують. Ми вже багато разів чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу, але, схоже, все до цього йде",— сказав диктатор.

Але і на цьому Путін не зупинився. І сказав-мовляв, Росія не відмовляється від мирних переговорів. За його словами, ті, хто відмовляється від них, повинні знати, що "чим далі, тим складніше їм буде з нами домовлятися".

читайте такожЗламали плани Путіна: в ОП розповіли про "жахливі" втрати РФ після ударів HIMARS

Нагадаємо, раніше директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик зазначав, що президент РФ Володимир Путін використовує погрози застосування ядерної зброї як елемент шантажу. Однак можливість використання тактичної ядерної зброї виключати не можна.

До того багато разів з'являлася інформація, що Путін серйозно хворий. Раніше британське видання The Mirror з посиланням на розмову з олігархом, який має тісні зв'язки з владою РФ, писало, що Путін страждає небезпечним захворюванням – медики виявили у нього рак крові.

Екс-глава британської розвідки Крістофер Стіл, який раніше керував відділом Росії в МІ-6 в Лондоні, також вважає, що Путін дійсно серйозно хворий, однак поки незрозуміло, яка саме це хвороба.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
новини Росії Володимир Путін війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:51

Арестович відповів на "апокаліптичні прогнози" щодо війни з Росією

20:40

"Ми не дозволимо цього": італійський ведучий в прямому ефірі розніс пропагандиста Соловйова

20:22

"Росія ще нічого не починала всерйоз в Україні": Путін потужно помарив перед ДерждумоюВідео

20:19

Білоруси виступили проти втягування їх у війну з УкраїноюВідео

20:03

Кабмін схвалив важливе рішення: чи підвищуватимуть тарифи на світлоВідео

Реклама
19:53

Дозріватиме удвічі швидше: як зробити так, щоби перець почервонівВідео

19:41

Памперси майже 2 тисячі гривень: ціни на основні товари в Маріуполі зашкалюютьВідео

19:35

Окупанти тікали у паніці: ЗСУ відбили штурм біля Бахмута та "підсмажили" ворога - ГенштабВідео

19:19

Росіяни нещадно вдарили по Харкову з РСЗВ: перші подробиціВідео

19:09

"А бойові гуси куди поділися?": Росія звинуватила США і Україну в розведенні "бойових" кліщівВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 8 липня 2022: Овнам - гроші, Терезам - подарунок долі, Рибам - підступи недоброзичливцівВідео

19:04

На зміну Джонсону може прийти ще один фанат України: нове партійне опитуванняВідео

18:52

Як мити голову кожен день і не зіпсувати волосся: топ-4 правилаВідео

18:45

Чи готова Білорусь до війни проти України: відповідь експерта

18:37

"Ти герой, тебе всі люблять": Джонсон терміново подзвонив Зеленському після своєї відставкиВідео

18:23

Прикмети на 8 липня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:21

Тикали пальцями і кричали - "Росіяни, геть": туристи з РФ поскаржилися на "русофобію" в Греції

18:12

З днем народження жінці - красиві привітання, душевні листівки і картинки іменинниці

18:10

Вже складений план: Білорусь погрожує Польщі ракетними ударами

18:00

"Справжній друг України": Зеленський прокоментував відставку ДжонсонаВідео

Реклама
17:55

Неймовірно смачний і дуже хрусткий рулет з лаваша з простою начинкою: швидкий рецептВідео

17:53

Достатньо для бомбардувань на кілька місяців: ЗМІ порахували, скільки ракет лишилося в РФВідео

17:51

Україну "підморозить": синоптики назвали дати різкої зміни погодиВідео

17:44

Великий куш, кар'єрний зліт або любов на все життя: 3 знакам зодіаку крупно пощастить найближчим часомВідео

17:27

Мобілізованих хочуть позбавити зарплати зі старої роботи: Рада прийняла закон і направила Зеленському

17:08

ЗСУ ювілейний раз "вдарили" по окупантах в Чорнобаївці - АрестовичВідео

16:43

В армії окупантів новий корпус, але техніку для нього вже розікрали - журналіст Цимбалюк

16:30

У Кремінній окупанти розстрілюють людей на вулиці: їх приводять колаборанти - ГайдайВідео

16:13

"Вантаж 200" для Татарстану: ЗСУ ліквідували капітана російської армії СайфуллінаВідео

15:59

У Зеленського емоційно прокоментували відставку ДжонсонаВідео

15:52

Російська армія найближчим часом може здійснити наступ на Запоріжжя - Міноборони

15:51

Бен Уоллес чи Ліз Трасс: ЗМІ назвали наступників Джонсона

15:40

Як позбутися неприємного запаху взуття в домашніх умовах: 5 надзвичайно простих способи

15:40

Карлос Сантана знепритомнів під час концертуВідео

15:22

ЗСУ ліквідували російського підполковника Іголкіна в МелітополіВідео

15:16

Голлівудська зірка Кейт Бланшетт зробила документальний фільм про бої за ХарківВідео

15:02

Окупанти вдарили авіаракетами по Краматорську: є жертвиВідео

15:00

Стало відомо, чому Лорак пішла на вечірку Кіркорова, але ховалася

14:56

"Безвідповідально грабувати Бундесвер": Міноборони Німеччини відмовилося передати Україні БТРи Fuchs

14:36

Борис Джонсон оголосив про свою відставкуВідео

Реклама
14:30

Джонсон перепризначив новий склад уряду - BBC

14:21

Туреччина відпустила корабель РФ з вкраденим у Бердянську зерном: Україна вимагає розслідуванняВідео

14:17

"Робить все, щоб курячі мізки перетекли в п'яту точку": Гордон висміяв "голе" фото Корольової

14:15

Війна може тривати ще до року: експерт озвучив хороший сценарій

14:12

"У паспорт треба заглядати": Королеву на прем'єрі висміяли за відвертий сільський образ

14:08

"Втрат немає": у Херсоні окупанти спалюють тіла своїх товаришів по службі

13:59

Місячний посівний календар на липень 2022: кращі дні для городників і садівників

13:40

Гордо майорів безпілотник: бійці ЗСУ хитро закинули дроном гранату прямо у ворожий танкВідео

13:30

Росія оголосила "оперативну паузу" в боях в УкраїніВідео

13:09

РФ застосовує нову тактику, війна в Україні може стати затяжною - WSJ

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти