Росія більше не може виробляти свої хвалені "гіперзвукові" ракети Кинджал

Міг-31К з макетом гіперзвукової ракети Кинджал / Фото ru.wikipedia.org

Країна-агресор РФ через санкції позбавлена можливості продовжувати виробляти сучасне озброєння - таке, як гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс Кинджал.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Виробляти сучасні ракети або модернізувати існуючі - Росія позбавлена таких можливостей. Тому що, якщо російський оборонно-промисловий комплекс мав раніше проблеми, заборгованості перед банками, невиконання, до речі, оборонного замовлення в Росії в 2018-19 роках, то зараз, після того, як Захід запроваджує додаткові санкції проти сектора оборонної промисловості Росії, вони фактично позбавляються доступу до ключових елементів, що необхідні для модернізації та виробництва сучасного озброєння", - сказав Мусієнко.

За його словами, з окупантами навіть не хочуть мати справу азіатськ країни, з якими Росія намагалася встановити контакти.

"На сьогодні можна сказати, що, скажімо так, комплектуючих, сировини і необхідних елементів для того, щоби продовжувати такі програми як з Кинджалом, з іншими подібними, гіперзвуковою зброєю тощо, Росія фактично позбавлена (...) Тому для нас це позитивний сигнал в тому сенсі, що технологій та можливостей для виробництва і поповнення своїх арсеналів у них все менше", - сказав керівник Центру військово-правових досліджень.

Довідка. Кинджал - це російський гіперзвуковий авіаційний ракетний комплекс. Гіперзвукові ракети 9-С-7760 комплексу здатні вражати як стаціонарні об'єкти, так і надводні кораблі: авіаносці, крейсери, есмінці та фрегати. Цей ракетний комплекс є авіаційним варіантом комплексу Іскандер, пише Вікіпедія.

Ракета Кинджал прив'язана до Міг-31 й розгорнута трохи вище і далі. Пристосована для запуску з літака. За рахунок цього вона має велику стартову швидкість і збільшує дальність удару. Після пуску вона діє вже як "іскандерівська" ракета. Піднімається на висоту близько 30 кілометрів, а потім падає на ціль.

Військовий оглядач Михайло Ходаренок наприкінці серпня 2021 року зазначав, що "кількість носіїв Кинджала вкрай невелика". За його даними, Су-57 поки не надійшов у розпорядження ВКС. Ту-22м3м до літа 2021 року був зібраний в кількості двох штук. МіГ-31, виробництво яких було припинено ще в 1994 році, були побудовані у досить великій кількості (понад 150 одиниць), але переобладнання МіГ-31БМ/БСМ і МіГ-31д3 в літаки-носії МіГ-31к не є масовим.

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Як повідомляв Главред, війська Росії 19 березня завдали ракетного удару по підземному складу ракет та авіаприпасів Збройних сил України в селі Делятині в Івано-Франківській області.

У Кремлі заявили, що удар був нанесений російським гіперзвуковим авіаційним ракетним комплексом Кинджал.

Інформацію підтвердили і в США. У Вашингтоні заявили, що це перший відомий випадок застосування ракет такої потужності в бойових діях.

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