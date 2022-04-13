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Більше не зможе обстрілювати мирні міста: ЗСУ відібрали в окупантів повністю заряджений Град

13 квітня 2022, 12:42

РСЗВ Град має 40 снарядів для залпу. Максимальна та мінімальна дальність ураження цілі залежать від застосовуваного снаряда, найбільша - 42 км.

Град
Ілюстраційне фото - РСЗВ Град / УНІАН

Бійці Збройних сил України відібрали у російських окупантів реактивну систему залпового вогню Град. Техніка була повністю заряджена. Однак більше не зможе обстрілювати українські міста.

Про це повідомив в Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"ЗСУ відібрали у рашистів повністю заряджений Град. Ця нечисть більше не зможе обстрілювати наші мирні міста. Лупимо орків нещадно!" - йдеться у повідомленні.

Довідка. РСЗВ Град - радянська і російська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) калібру 122 мм.

Призначена для ураження відкритої та укритої живої сили, неброньованої техніки і бронетранспортерів в районі зосередження, артилерійських і мінометних батарей, командних пунктів та інших цілей, вирішення інших завдань в різних умовах бойової обстановки.

Прийнята на озброєння в 1963 році. Калібр снаряда-122 мм. Кількість снарядів для залпу: 40 штук. Максимальна і мінімальна дальність ураження цілі залежать від застосовуваного снаряда, найбільша - 42 км.

Як повідомляв Главред, 5 квітня в Харківській області протитанковий підрозділ 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищив розвідувально-ударний гелікоптер ЗС РФ Ка-52 Алігатор.

Також повідомлялося, що один український танк дав бій цілій ворожій колоні та знищив кілька одиниць техніки російських окупантів.

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