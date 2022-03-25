РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині та Миколаївщині: що відомо про наслідки

У четвер ввечері, 24 березня, російські окупаційні війська завдали ракетні удари по Дніпропетровській і Миколаївській областях.

У багатьох районах Дніпра були чутні потужні вибухи. Про це повідомили очевидці.

Ракетні удари російських окупантів були чутні практично в кожному з районів Дніпра і за його межами.

"Завдано ракетного удару по військовому об'єкту. Наслідки уточнюються", — говориться у повідомленні Повітряного командування Схід у Facebook.

У ДСНС повідомили, що орієнтовно о 22:38 Росія завдала 2 ракетних удари по одній з військових частин на околиці міста Дніпро.

В результаті цього значно зруйновані будівлі частини. Інформація про загиблих і постраждалих встановлюється.

Також, в результаті попадання ракет виникли 2 вогнища пожежі.

Тим часом, в Миколаївській області ППО збила дві крилаті ракети окупантів - про це повідомив голова ОДА Віталій Кім.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві пізно ввечері, 20 березня, російські війська знову обстріляли Подільський район. В результаті є загиблі і постраждалі.

Пізніше стало відомо про те, що Служба безпеки України затримала блогера, який опублікував в Інтернеті матеріали з розташуванням українських позицій біля торгового центру.

В СБУ закликали громадян передавати інформацію про ворога, а не публікувати дані про ЗСУ або результати ворожих обстрілів.

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