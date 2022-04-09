Український спецназ захопив потужну гаубицю Мста-Б окупантів

Гаубиця МСТА-Б / Facebook / ССО

Бійці українських Сил спеціальних операцій захопили кілька російських бронетранспортерів і гаубицю МСТА-Б з усім боєкомплектом. Про це повідомляє командування ССО в соціальній мережі Facebook.

"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гаубицю МСТА-Б і кілька БТР. ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями", - йдеться в тексті.

Довідка.

152-міліметрова гаубиця "Мста-Б" заснована ще на радянських розробках. І вона призначена для того, щоб знищувати тактичні засоби ядерного нападу, придушувати артилерійські і мінометні батареї, танки та інші броньовані засоби, руйнувати польові фортифікаційні та інші оборонні споруди, пригнічувати живу силу і вогневі засоби, пункти управління, засоби протиповітряної і протиракетної оборони.

Крім того, для забезпечення автоматизованого управління вогнем артилерійських дивізіонів, озброєних "Мста-Б", спеціально були розроблені комплекси "Фальцет" і "Капусник".

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Нагадаємо, раніше Збройні сили України захопили рідкісний трофей - нову російську портативну систему супутникового зв'язку "Ауріга-1.2 В".

Новиною і фотографіями цієї установки, а також іншої трофейної військової техніки, поділився Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Розроблена в 2014 році новітня для Росії система забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок між підрозділами", – розповіли в Генеральному штабі.

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