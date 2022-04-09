УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Український спецназ захопив потужну гаубицю Мста-Б окупантів

9 квітня 2022, 12:58

Як кажуть представники ССО, конкретно захоплена гаубиця разом з боєкомплектом буде чудово справлятися із завданням по знищенню російських окупантів.

false
Гаубиця МСТА-Б / Facebook / ССО

Бійці українських Сил спеціальних операцій захопили кілька російських бронетранспортерів і гаубицю МСТА-Б з усім боєкомплектом. Про це повідомляє командування ССО в соціальній мережі Facebook.

"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема, мова йде про гаубицю МСТА-Б і кілька БТР. ССО продовжують полювання за особливими і цінними трофеями", - йдеться в тексті.

Довідка.

152-міліметрова гаубиця "Мста-Б" заснована ще на радянських розробках. І вона призначена для того, щоб знищувати тактичні засоби ядерного нападу, придушувати артилерійські і мінометні батареї, танки та інші броньовані засоби, руйнувати польові фортифікаційні та інші оборонні споруди, пригнічувати живу силу і вогневі засоби, пункти управління, засоби протиповітряної і протиракетної оборони.

Крім того, для забезпечення автоматизованого управління вогнем артилерійських дивізіонів, озброєних "Мста-Б", спеціально були розроблені комплекси "Фальцет" і "Капусник".

  • ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б
    ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б Сили спеціальних операцій / Facebook
  • ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б
    ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б Сили спеціальних операцій / Facebook
  • ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б
    ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б Сили спеціальних операцій / Facebook
  • ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б
    ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б Сили спеціальних операцій / Facebook
  • ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б
    ЗСУ захопили гаубицю МСТА-Б Сили спеціальних операцій / Facebook

читайте такожЗахопити весь Донбас під "ЛДНР" і назвати це "перемогою": на Луганщині розповіли про план РФ

Нагадаємо, раніше Збройні сили України захопили рідкісний трофей - нову російську портативну систему супутникового зв'язку "Ауріга-1.2 В".

Новиною і фотографіями цієї установки, а також іншої трофейної військової техніки, поділився Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Розроблена в 2014 році новітня для Росії система забезпечує швидкісний супутниковий зв'язок між підрозділами", – розповіли в Генеральному штабі.

Інші новини:

Автор: Єгор Бунін
viber
гаубиця новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругівГороскоп на сьогодні, 8 квітня 2022: Дівам - неприємна розмова, Козерогам - підступи недругів Нікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружиниНікому не потрібен: на похоронах Жириновського не було ні сина, ні дружини Зрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план РосіїЗрівняти з землею Дніпро і повернутися для штурму Києва: який подальший план Росії "Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер"Тягали за волосся і знущалися": під Києвом окупанти по-звірячому зґвалтували двох сестер Перший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобіПерший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобі
Підтримайте Главред

Останні новини

14:30

Прикмети на 10 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду

14:05

Гороскоп на травень 2022 для всіх знаків зодіаку: Овнам - великі гроші, Близнюкам - заздрість

13:46

"Хвалені "Калібри" нічому не допомагають": у Мережу виклали розмову переляканого окупанта з дружиною

13:33

ЗСУ знищують "військову міць" Росії в Україні: воїни розбили бойові машини ворога

13:27

Снайпер поцілив у голову: у Бучі окупанти вбили хлопця, який приїхав врятувати свою матір

Реклама
13:22

У бункері Путіна запахло смаженим, або Чому Росія приречена на поразкуПогляд

12:58

Український спецназ захопив потужну гаубицю Мста-Б окупантівФото

12:57

Один з лідерів ЄС не вірив, що бучанська різанина - це не фейк - ЗеленськийВідео

12:45

Міністр Кубраков європейським колегам: у нас спільний фронт щодо диверсифікації логістичних ризиків

12:38

Кожен зруйнований дім у Харківській області буде відбудований – Тимошенко

12:28

"У мене є сім'я, ви повинні розуміти": Нурлан Сабуров злякався говорити правду про війну в УкраїніВідео

12:24

Плата за газ в рублях - порушення санкцій проти РФ: в ЄС поставили умову Угорщини щодо указу ПутінаВідео

12:11

Коли Україна та Росія підпишуть мирну угоду: Кім назвав ключову умову

12:00

"Діти три тижні думали, що ми мертві": історія втечі з розбомбленої Бородянки

11:55

"Ви виростили і вигодували цих покидьків": Вакарчук розпік росіян за мовчання про війну в УкраїніВідео

11:36

Іншого вибору немає: Зеленський пояснив, навіщо Україні потрібні переговори з Путіним

11:22

Кота Степана з Харкова номінували на найпрестижнішу премію блогерів

11:17

Поразка на Донбасі стане для Росії остаточним крахом у знищенні УкраїниПогляд

11:15

Під Маріуполем росіяни три дні катували 78-річного українського письменника, ветерана флоту СРСР

11:13

Бійці ЗСУ у Запорізькій області розбили станцію РЕБ і 4 гаубиці окупантів Росії

Реклама
10:48

Можна залучити неймовірну біду: чому ніколи не можна викидати їжу, яку не доїлиВідео

10:32

"Покажіть це своїм дітям!": Дікусар зворушливо пояснив, чому потрібно захищати Україну

10:30

Гороскоп на завтра, 10 квітня 2022: Левам - підказки долі, Скорпіонам - гроші

10:25

РФ намагається пробити коридор між Кримом та Донбасом, але ЗСУ дають відсіч – британська розвідка

10:22

"Убивця Байрактарів" перетворився на купу металу: ЗСУ збили новітній російський ударний БПЛАФото

09:53

Палиця в інтерв'ю Мосейчук розповів, чому Путін напав на УкраїнуВідео

09:46

У квітні відбудеться вирішальна битва, названо переломну дату у війні - гороскоп для УкраїниВідео

09:34

Як війна в Україні зламала НімеччинуПогляд

09:20

РФ стягнула війська до кордонів України: на Сумщині заявили, що у разі атаки битимуть окупантів

08:24

Російський підполковник, який раніше воював у Чечні та Сирії, повернувся з України як "вантаж 200"

08:11

Гороскоп на сьогодні, 9 квітня 2022: Тільцям - заздрість, Скорпіонам - удача в грошах

08:06

Поразка, але не з такою ганьбою: Арестович назвав мету Кремля на зустріч Путіна і ЗеленськогоВідео

07:24

"Вона бандерівка": у Херсоні окупанти 12 годин ґвалтували багатодітну матір, її здав місцевий житель

06:54

РФ пропустила удар від ЗСУ щодо Києва, Чернігова та Сум: окупанти змінюють план атаки - МіноборониВідео

06:42

"Кадирівці" у Бучі катували українців - випалювали очі та відрізали частини тілаВідео

06:28

Захід дійшов до межі своїх санкційних можливостейПогляд

06:14

Військова катастрофа і нові звірства: РФ хоче хоч якоїсь "перемоги" в Україні до 9 травня - CNN

05:38

Армія Путіна готує новий наступ на Харків - розвідка

05:07

Росія зібралася набрати 60 тисяч нових військових: у США не впевнені, що вони дадуть бій УкраїніВідео

04:30

Вбивають дітей, гвалтують жінок і дівчаток: експерт пояснив, чому орда Путіна "йде в рознос"Відео

Реклама
04:07

"Метал гарно вбирає радіацію": Галущенко пояснив, яку бомбу сповільненої дії повезли з собою росіяниВідео

03:36

Перший чоловік Анастасії Заворотнюк розповів, хто винен у її хворобі

03:10

Вілла Смітта після бійки в прямому ефірі позбавили Оскара на 10 років

03:05

Вдала стрижка на коротке волосся боб каре з чубчиком, що пасує всім жінкамФото

02:32

РФ наступатиме, поки її не зупинять: експерт назвав кінцеву мету Кремля у війні в УкраїніВідео

01:43

Доставка тіл відбуватиметься 2 рази на місяць: влада РФ боїться паніки через втрати в Україні

01:13

Гороскоп на тиждень 11-17 квітня: Тільцям - конфлікти, Козерогам - втрачені можливості

00:58

Перемога буде швидкою: Зеленський пояснив, чого не вистачає ЗСУВідео

00:38

Серж Танкян з System of a Down запропонував Росії напасти на його рідну Вірменію

00:33

"Пройшли Ізюм, добивають Маріуполь": Арестович назвав напрям нового удару РФВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти