Запуск ракет Кинджал по заходу України - провал наземного наступу РФ - британська розвідка

Росіяни застосували гіперзвукові ракети Кинджал, щоб приховати провал своєї наземної операції - розвідка Британії / ua.depositphotos.com

Росія заявила, що по цілях на заході України було завдано удару гіперзвуковими ракетами Кинджал. Якщо це дійсно так, то була задіяна система балістичних ракет повітряного базування на базі балістичної ракети Іскандер, яка вже використовувалася ворожими військами при атаці на Україну. Такі дії росіян, швидше за все, пов'язані зі спробою приховати провал своєї наземної операції. Про це повідомили в розвідці Великобританії.

У Twitter-акаунті британського Міністерства оборони висловлено припущення, згідно з яким, якщо росіяни дійсно застосували гіперзвукові ракетні комплекси, то було задіяно Кинджал – систему балістичних ракет повітряного запуску на базі Іскандера. Ракета Іскандер вже активно використовувалася Росією при нападі на Україну.

Як вважають у розвідці Великобританії, росіяни демонстративно застосували гіперзвукові ракети, ймовірно, для того, щоб знизити відсутність прогресу в наземних боях проти армії України.

Однак така ситуація навряд чи матиме значний вплив на результати російських військ.

"Навряд чи розгортання "кинджалів" суттєво вплине на результати російської військової кампанії в Україні", - вважають у британській розвідці.

Главред повідомляв: війська Росії 19 березня завдали ракетного удару по підземному складу ракет і авіаприпасів Збройних сил України в селі Делятині у Івано-Франківській області.

У Кремлі заявили, що удар було нанесено російським гіперзвуковим авіаційним ракетним комплексом Кинджал.

Інформацію підтвердили і у США. У Вашингтоні заявили, що це перший відомий випадок застосування ракет такої потужності в бойових діях.