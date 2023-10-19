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Путін провалив поїздку до Китаю: в ISW пояснили, чому візит став невдачею

Андрій Ганчук
19 жовтня 2023, 09:47 оновлено 19 жовтня, 09:52
Агресорка Росія отримує від Китаю цивільні дрони, які окупанти можуть використовувати на полі бою проти України, пишуть американські аналітики.
Путін, Сі Цзіньпін
Візит Путіна до Китаю не призвів до посилення підтримки Москви з боку Пекіна - ISW / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube

Візит керівника країни-окупанта Росії Володимира Путіна до Китаю навряд чи можна назвати успішним. Поїздка не вплинула на готовність Пекіна надати військову підтримку Москві. Втім, КНР продовжує постачати РФ цивільні дрони, які загарбники можуть використовувати на полі бою проти України. Про це заявили в американському Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що Путін мав намір зміцнити відносини із Китаєм, проте у Пекіні він не зробив фактично жодної заяви в рамках подібних планів.

На думку аналітиків, директор Кремля і сам навряд чи задоволений своєю поїздкою, оскільки очевидних результатів, у вигляді можливої військової підтримки і посилення співпраці, Путін так і не добився.

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"Візит Путіна до Китаю і зустріч з Сі Цзіньпіном, схоже, не призвели до будь-яких смуттєвих змін у небажанні Китаю встановити бажаний для Кремля рівень двосторонніх відносин або до будь-яких проривів у ступені китайської військової підтримки Росії", - зазначено у звіті.

Китай передає Росії дрони

При цьому аналітики також звернули увагу на заяву міністра фінансів РФ Антона Силуанова, який 18 жовтня сказав, що практично всі імпортні безпілотники закуплені Росією в Китаї.

"Раніше ISW спостерігала повідомлення про те, що Китай часто експортує до Росії обладнання подвійного призначення, в тому числі цивільні дрони, які російські війська можуть використовувати на полі бою в Україні", – підкреслюється в повідомленні.

Заяви Путіна в Пекіні

Директор Кремля Володимир Путін в період з 17 по 18 жовтня перебував із візитом у Китаї, де він взяв участь у форумі Один пояс – один шлях. Також Путін провів перемовини із лідером КНР Сі Цзіньпіном.

За підсумками форуму Путін зробив формальні заяви про співпрацю Росії і Китаю.

При цьому Путін відповідав на питання своїх пропагандистів про Україну.

Зокрема, в Росії злякалися ракет ATACMS, технічні характеристики яких дозволяють наносити удари вглиб російської території. Путін вважає, що окупанти "зможуть відбивати такі атаки".

"Ми, звичайно, зможемо відбивати ці атаки... Найголовніше-використання ракет ATACMS кардинально взагалі не в змозі змінити ситуацію на лінії зіткнення", - невпевнено зазначив глава Кремля.

Крім того, він вигадав нібито сигнали від Києва Москві з приводу "перемовин" і натякнув на готовність агресора розмовляти.

"Якщо українська сторона реально хоче перемовного процесу, то потрібно робити це не якимись театральними жестами, а потрібно перше що зробити - скасувати декрет президента України, що забороняє вести перемовини... це трансформація в правильному напрямку, за це хвалю, але цього недостатньо", — вигадав Путін.

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