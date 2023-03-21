"Поставки боєприпасів Росії вже йдуть": Яковенко пояснив, наскільки далеко зайде Китай

Якщо Китай почне постачати Росії безпосередньо свої літаки-це буде жахливо, вважає соціолог.

Яковенко пояснив, наскільки далеко зайде Китай у постачанні зброї Росії / скріншот YouTube

Китай може піти на постачання зброї Росії не тільки шляхом третіх країн, але безпосередньо передавати озброєння Москві, заявив російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що зброя може поставлятися як безпосередньо, так і за посередництва різних підприємств, приватних фірм або, наприклад, Білорусі. Існує величезна кількість можливостей.

"Поставки боєприпасів, в принципі, вже йдуть. Якщо Китай почне постачати Росії безпосередньо свої літаки - так, це буде жахливо, і обернеться для Пекіна серйозними санкціями. Однак, що буде, якщо Москві поставлять безпілотники? Дрони у КНР дуже непогані, " - зазначив Яковенко.

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За його словами, ведення зубодробильних санкцій проти КНР за підтримку РФ призведе до удару і по економіці США. І питання в тому, наскільки Вашингтон буде готовий до запуску серйозних обмежень проти Пекіна.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної Думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська Солідарність", пише Вікіпедія.

"У контексті аналізу ситуації потрібно не забувати про президентські вибори в США, які відбудуться в наступному році. За право представляти Республіканську партію зараз борються Дональд Трамп і Рон Десантіс, які сьогодні виступають проти надання військової допомоги Україні", - підсумував експерт.

Війна в Україні: позиція Китаю

Раніше під час великої прес-конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто планує зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, в день річниці російського вторгнення в Україну Китай запропонував свій так званий "мирний план" з ідеями щодо врегулювання війни Росії проти України.

Документ називається "позиція Китаю щодо політичного врегулювання кризи в Україні". Оприлюднений документ складається з 12 пунктів.

При цьому "мирний план" Китаю не містить пункту про виведення військ РФ з України. Разом з тим в ньому закликається поважати територіальну цілісність всіх країн.

Зазначимо, що за даними Wall Street Journal, адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість оприлюднення розвідувальних даних, які, на її думку, свідчать про те, що Китай зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України.

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